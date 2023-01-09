وأوضح الجيش - فى بيان اليوم الاثنين، أن العملية استهدفت تجمعا لحوالى 150 من مليشيات الخوارج، كانوا يخططون لشن هجوم إرهابي على الجيش الصومالى فى بساتين منطقة "حوادلي" بمحافظة "شبيلى الوسطى"، كما أسفرت العملية عن تدمير سيارتين مفخختين.

يذكر أن الجيش الصومالى نجح، بالتعاون مع المقاومة الشعبية، فى تحرير العديد من مناطق فى محافظات البلاد من فلول مليشيات الخوارج وتقويض قدراتها.

