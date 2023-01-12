التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه عقب سقوطه من مقطورة جرار زراعى فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى طفل في الحادية عشر من عمره مصرعه إثر سقوطه من على جرار زارعى بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزى، وتم التصريح بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، حيث أفاد أن سبب الوفاة "نزيف داخلي بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية".

وكان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بوفاة طفل عقب تعرضه لحادث جرار زراعى بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مستشفى البلينا المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، ورئيس فرع بحث الجنوب، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، وصول الطفل "خالد س ع ك" 11 سنة إلى المستشفي المركزي مصاباً بجرح تهتكي بالكتف الأيمن وتورم بالرأس، وتوفى حال تلقيه الإسعافات اللازمة، إدعاء حادث جرار زراعي حيث تبين أنه يقيم دائرة مركز البلينا.

وبسؤال نجل شقيقته أفاد بأن المذكور أثناء تواجده بذات الناحية استقل قاطرة جرار زراعي من الخلف قيادة "جبريل م ع ع" 37 سنة سائق ويقيم بذات الناحية فأختل توازنه وسقط أسفلها، ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "نزيف داخلي بالمخ أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية"، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.