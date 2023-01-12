محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدورى للقيادات التنفيذية بالمحافظة

تناول الاجتماع مناقشة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء المخالف، ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن الأحياء، باستمرار أعمال المتابعة والرصد لأية تعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتعاملمعها بكل حسم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

واستعرض الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي على مستوى مراكز المحافظة لمشروعات الخطة الاستثمارية 2022/2023م، ووجه المحافظ بضرورة الانتهاء من طرح جميع المشروعات وتنفيذها؛ لتقدم خدماتها للمواطن السوهاجي في أسرع وقت ممكن .

وتطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة موقف اختيار المكان المناسب لإقامة مبنى التأمين الصحي بمدينة جرجا، حيث وجه المحافظ بدراسة جميع الأماكن المقترحة لاختيار المكان المناسب، مع مراعاة قرب المكان للمواطن متلقي الخدمة .

كما ناقش الاجتماع موقف تركيب وتوصيل التيار الكهربائي لمحولي كهرباء " نجع عبد الرؤف، ونجع هريدي " بمجلس مدينة جهينة، حيث تم عمل محضر انضمامي لتركيب المحولين، وسداد قيمة التركيب، ووجه المحافظ شركة الكهرباء بإعداد تقرير مفصل عن موقف التركيب.

واختتم الاجتماع بمناقشة معوقات مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بقريتي" برديس بمركز البلينا، وجزيرة شندويل بمركز سوهاج"، ووضع الحلول العاجلة لتلك المعوقات، حتى يتسنى للهيئة الانتهاء من الأعمال، وتقديم خدماتها للمواطنين.