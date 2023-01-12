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أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، الهجوم الإرهابى الذى وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية فى العاصمة كابول، أمس الأربعاء، وأسفرعن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة - فى بيان اليوم الخميس - استنكار الأردن الشديد لكافة أشكال العنف والإرهاب، ومعربةً عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. أيضا، أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، التفجير الإرهابى الذي وقع أمام مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وتقدّمت مصر بخالص التعازي إلى ذوي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة إدانتها ورفضها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

يذكرأن، قتل وأصيب عدد من الأشخاص فى انفجار وإطلاق نار وقع أمس الأربعاء، قرب مقر وزارة الخارجية الأفغانية، فى العاصمة كابول .

وقال مصدر محلى لـ"سبوتنيك" الروسية، إنه "سمع دوى انفجار قرب وزارة الخارجية الأفغانية، فضلا عن سماع إطلاق نار أيضا"، دون المزيد من التفاصيل.

من جانبها، أعلنت وسائل إعلام أفغانية "مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في الانفجار الذي وقع قرب مقر وزارة الخارجية في العاصمة كابول".

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية أعلنت، في الأول من الشهر الجاري، سقوط جرحى وقتلى جراء انفجار وقع، في مطار عسكري في العاصمة كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نافي ثاكور "وقع انفجار في المطار العسكري في كابول أسفر عن مقتل وجرح عدد من مواطنينا".

وفي نهاية الشهر الماضي، وقع انفجار داخل مسجد في منطقة كوت سانجي، في العاصمة الأفغانية كابول.