وأكدت الوزارة - فى بيان اليوم الخميس - استنكار الأردن الشديد لكافة أشكال العنف والإرهاب، ومعربةً عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

أيضا، أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، التفجير الإرهابى الذي وقع أمام مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
 
وتقدّمت مصر بخالص التعازي إلى ذوي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة إدانتها ورفضها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
 