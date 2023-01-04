"داعش" يعلن مسئوليته عن انفجار استهدف نقطة تفتيش بالمطار العسكري بأفغانستان

وأفاد التنظيم - في بيان اليوم الأربعاء، بأن "الهجوم الذي وقع يوم الأحد الماضي نفذه نفس العنصر الذي شارك في الهجوم الذي استهدف فندقا في العاصمة منتصف ديسمبر الماضي".

ونشر التنظيم صورة لمنفذ الهجوم والذي يدعى "باسم عبد الجبار"، مشيرا إلى أنه تمكن من الفرار من الهجوم على الفندق بعد نفاد ذخيرته، وقام بتفجير سترته المفخخة لاستهدف الجنود المتجمعين عند نقطة التفتيش بالمطار العسكري.

يشار إلى أن المطار العسكري يبعد حوالي 200 متر عن المطار المدني وقريب من وزارة الداخلية.