استطلاع: أكثر من 90% من مواطنى الاتحاد الأوروبى قلقون بشأن ارتفاع الأسعار

فاطمة شوقى

أكثر من 90% من مواطنى الاتحاد الأوروبى قلقون بشأن نمو الأسعار، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة Eurobarometer التابع للبرلمان الأوروبى.

يسلط الاستطلاع الذى نُشر اليوم الخميس، الضوء على "ارتفاع تكلفة المعيشة هو المشكلة الرئيسية لـ 93% من الأوروبيين، يليه خطر الفقر والإقصاء الاجتماعى (82%)"، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وأشار الاستطلاع إلى أن نمو الأسعار يؤثر بشكل رئيسى على اليونان (100%) وقبرص (99%) وإيطاليا والبرتغال (98%)، مشيرا إلى أن "ارتفاع الأسعار، بما فى ذلك أسعار الطاقة والغذاء، يُلاحظ فى جميع الفئات الاجتماعية الديموجرافية، وكذلك بين الأشخاص ذوى التعليم والمهن المختلفة".

بالإضافة إلى ذلك، فإن مواطنى الاتحاد الأوروبى قلقون بشأن تغير المناخ (81%) وإمكانية انتشار الصراع الأوكرانى إلى دول ثالثة (81%).

شمل الاستطلاع الذى تم إجراؤه فى الفترة من 12 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2022 فى 27 دولة أوروبية 26431 شخصًا.

وقال المفوض الأوروبى لشؤون الاقتصاد باولو جينتيلونى، إنه من الواضح أن التضخم قد بلغ ذروته فى الاتحاد الأوروبى، ولكن من المرجح تجنب حدوث حالة من الركود العميق.

وأضاف جنتلونى، أن الاحتمال هو تعرض الاقتصاد الأوروبى لانكماش خلال أشهر الشتاء، لكن ربما لا يحدث ركود عميق فى حال عرفنا كيفية وضع السياسات الصحيحة فى مكانها.

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم الأساسية خلال الأشهر الأخيرة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ تطبيق اليورو، يصر مسؤولو البنك المركزى الأوروبى على وجوب تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر لمعالجة زيادة الأسعار الأساسية التى تسارعت إلى مستوى قياسى فى ديسمبر الماضي.