وأوضحت الإدارة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، أن العمل الأولي تتبع انقطاع ملف قاعدة البيانات المتضررة، ولم يدل على هجوم إلكترونى.. مؤكدة تواصل العمل على تحديد أسباب ما حدث واتخاذ الخطوات المناسبة.

من جانبه.. أكد وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج، أنه تم تشغيل نظام احتياطي قبل عودة النظام الرئيسي، ثم تبين عند منتصف الليل أن هناك بعض المشاكل تتعلق بدقة المعلومات داخل النظام، وذلك ما أدى إلى الدعوة لإعادة تحديث النظام، لأنه لم يتم التحقق بما يكفي من صحة ذلك، وليتم حل المشكلة تماما.

وأضاف: أنه تم اتخاذ خطوة بوقف إقلاع الرحلات حتى تتحقق إدارة الطيران الفيدرالي بشكل كامل من إدخال المعلومات بشكل صحيح، ويتم وصولها إلى الطائرات.

وكان عطل فنى ضرب إدارة الطيران الفيدرالية أمس الأربعاء، وأدى إلى تعطيل كل الرحلات الجوية عبر الولايات المتحدة، وتراوح التعطيل بين التأجيل والإلغاء للرحلات.