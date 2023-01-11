إدارة الطيران الفيدرالي: عودة تدريجية لحركة الطيران في عموم أمريكا

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أعلنت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية، اليوم الأربعاء، السماح بإقلاع الرحلات الجوية على مستوى البلاد، وذلك بعد عطل فني أصاب حركة الطيران في أمريكا بالشلل.



وذكرت الإدارة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أن تعطل الرحلات شمل 12 ألف رحلة طيران في الولايات المتحدة بسبب العطل التقني، فيما تشير الأنباء إلى توقف تام للحركة الجوية في أمريكا.



يشار إلى أن توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة أثر على الرحلات الجوية في العالم، مما تسبب في تأجيل آلاف الرحلات داخل وخارج الولايات المتحدة، حيث أعلنت مطارات باريس أن جميع رحلات شركات الطيران الأمريكية ستتأخر حتى إشعار آخر.



من جانبه، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع قضية إيقاف حركة الطيران، مشيرا إلى أنه لا دليل على هجوم سيبراني حتى اللحظة.

وفى وقت سابق، قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن الرحلات الجوية تأخرت فى مواقع متعددة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، بعد عطل تقنى فى أجهزة إدارة الطيران الفيدرالية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن العطل الفني أصاب نظام إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة الطيران إنها تعمل على إصلاح العطل في النظام المعروف باسم (NOTAM)، الذي يعمل على تحذير الطيارين من المخاطر المحتملة طوال مسار الرحلة.

ونتيجة الخلل، تم تأجيل نحو 1162 رحلة داخل الولايات المتحدة أو متجهة نحوها أو مغادرة منها، بحسب موقع تتبع الرحلات (FlightAware)، كما تم إلغاء 94 رحلة أخرى.

وأضافت أنها تجري "فحوص التحقق النهائية وإعادة تحميل النظام حاليا"، مؤكدة تأثر "جميع العمليات في المجال الجوي الوطني (الأمريكي)" نتيجة العطل.