أكثر من 100 ألف موظف حكومى بريطانى يدخلون فى إضراب 1 فبراير

كتبت: نهال أبو السعود

سينضم أكثر من 100 ألف موظف مدني في بريطانيا إلى إضراب يستمر 24 ساعة يوم 1 فبراير في خطوة تصعيدية من قبل نقابة PCS "اتحاد الخدمات العامة والتجارية"، وهى سادس أكبر نقابة عمالية في المملكة المتحدة ويعمل معظم أعضائها في الدوائر الحكومية البريطانية والهيئات العامة الأخرى.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية سيتخذ أعضاء النقابة إجراءات عبر 124 دائرة حكومية، وستتم الاضرابات في يوم العمل الوطني لـ TUC وهو اتحاد للنقابات العمالية في إنجلترا وويلز، ويمثل غالبية النقابات ويضم 48 نقابة ، بإجمالي حوالي 5.5 مليون عضو وستكون أكبر إضراب للخدمة المدنية لسنوات عديدة، وتصعيد شهر من الإضرابات حول الرواتب والمعاشات التقاعدية وشروط تسريح العمال والأمن الوظيفي.

حذر مارك سيروتكا، PCS "اتحاد الخدمات العامة والتجارية"، من أن الوزراء سيحتاجون إلى تقديم عرض بمزيد من المال إذا أرادوا تجنب الإضراب. وقال: "خلال الشهر الماضي ، عندما اتخذ الآلاف من أعضاء PCS عبر مجموعة من الإدارات إضرابًا صناعيًا مستدامًا ، قالت الحكومة إنها لا تملك المال لكنها تمكنت من العثور على ملايين الجنيهات للإنفاق على المديرين والعسكريين في محاولة فاشلة لتغطية العمل الحيوي الذي يقوم به أعضاؤنا"

وأضاف: "لقد حذرنا الحكومة من أن نزاعنا سيتصاعد إذا لم يستمعوا - ونحن على نفس مستوى كلمتنا. لن نقف مكتوفي الأيدي كما قال نواب حزب المحافظين المتشددين مثل ريتشارد دراكس لأعضائنا الكادحين يجب أن يكونوا ممتنين لوجود وظائف"

وتابع: "سألتقي مع وزير مكتب مجلس الوزراء ، جيريمي كوين ، يوم الخميس - إذا وضع بعض الأموال على الطاولة ، فهناك فرصة لحل هذا الخلاف. إذا لم يفعل ذلك ، فسيرى الخدمات العامة من الفوائد إلى اختبارات القيادة ، من جوازات السفر إلى رخص القيادة ، من الموانئ إلى المطارات المتأثرة بالإضراب الصناعي في 1 فبراير ".

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية الى ان الحكومة حثت نقابات القطاع العام على تعليق الإضراب الصناعي المخطط له مقابل إجراء محادثات حول تسويات "عادلة ومعقولة التكلفة" للسنة المالية المقبلة، لكن تم رفض هذا باعتباره طلبًا "أجوف" في وقت يتزايد فيه التضخم.