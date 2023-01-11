8 فبراير آخر موعد للتقديم على وظائف التنمية المحلية.. اعرف الشروط

كتب على عبد الرحمن

بدأت وزارة التنمية المحلية تلقى طلبات شغل 22 وظيفة قيادية شاغرة بديوان عام الوزارة ببعض قطاعاتها بالمستوى الوظيفى "الممتاز – العالى – المدير العام"، وذلك حتى 8 فبراير المقبل، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدينة الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرار الجهاز المركز للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف، وذلك طبقاً للإعلان رقم (1) لسنة 2023.

"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية تفاصيل وشروط التقدم لشغل الوظائف القيادية بوزارة التنمية المحلية:

1. يتم تلقى الطلبات إلكترونيًا بداية من 10 يناير الجارى وحتى 8 فبراير 2023.

2. تضمن الإعلان وظيفة واحدة رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش.

3. فى المستوى الوظيفى العالى 3 وظائف هى رئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

4. تضمن الإعلان 18 وظيفة مدير عام.

5. وزارة التنمية المحلية أكدت أن الوظائف القيادية للعمل بديوان عام الوزارة ستكون وفقاً للشروط المتطلبة لشغل كل وظيفة والمسميات الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفى على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

6. يتم تحميل المستندات المطلوبة على بوابة الوظائف الحكومية في ملف بصيغة pdf وإرسالها إلكترونيا.

7. لن يلتفت لأى مستند يسلم باليد أو بعد انقضاء الموعد المحدد

8. تتلفى وزارة التنمية المحلية الاستفسارات الخاصة بالمسابقة من الراغبين فى التقدم على رقم 01101732226.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في وقت سابق، أن هذا الإعلان يأتى بعد اعتماد الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة والذى تم تحديثه استكمالاً للجهود التى تبذلها الدولة نحو تطوير الجهاز الإدارى الحكومى لإكتسابه مزيد من المرونة والسرعة فى تنفيذ الاختصاصات الوظيفية ومهام وتكليفات العمل، وحرصاً من الوزارة على تمكين الكوادر البشرية المؤهلة والمتميزة والارتقاء لمنظومة العمل بما يتسق مع جهود الحكومة برفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة.