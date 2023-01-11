497 يورو "فاتورة" أسرة مكونة من شخصين لـ"السوبر ماركت" فى بلجيكا خلال شهر

وكالات

يبدو أن التضخم بات الشبح الأكبر الذى يواجه المجتمعات الأوروبية فى الآونة الأخيرة، فى ظل ارتفاع كبير للأسعار، سواء فيما يتعلق بالطاقة أو الغذاء، نتيجة للأزمة الأوكرانية الراهنة، وهو ما يبدو فى العديد من الدول، وعلى رأسها بلجيكا.

فعلى الرغم من الاعتماد على الأغذية المجمدة فى متاجر بروكسيل، مازالت الأسعار مرتفعة للغاية، مع تجاوز معدلات التضخم نسبة 10%، وهو ما بلغ ذروته خلال موسم "الكريسماس" فى الشهر الماضي.

وبحسب ما ذكر موقع "بروكسيل تايمز"، فإن الأسرة المكونة من شخصين تدفع شهريا 497 يورو للسوبر ماركت، وهو المبلغ المرشح للزيادة فى الأشهر القادمة، حال عدم احتواء الأوضاع الاقتصادية العالمية.

والسبب الرئيسي فى هذا الارتفاع الكبير فى فواتير الأسعار، يتمثل فى عدم قدرة المحاصيل الزراعية على ملاحقة الطلب المتزايد، فيما يتعلق بالغذاء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتي تحمل تداعيات مباشرة على أسعار السلع الأخرى.

ولو نظرنا إلى أكثر المنتجات التي شهدت ارتفاعا كبيرا فى الأسعار من شهر إلى آخر، خلال الفترة الماضية، نجد أنها المكرونة، والتي ارتفعت بنسبة تتجاوز الـ53%، والرقائق المجمدة بنسبة تفوق الـ50%، وزيت القلي بنسبة 43%.

منتجات الألبان هي الأخرى شهدت ارتفاعا كبيرا فى الأسعار، حيث تزايدت أسعار الجبن بنسبة 41%، والزبد بنسبة 38%، والحليب منزوع الدسم بنسبة 30%.

الزيادة فى الأسعار امتدت كذلك إلى البيض، والذى ارتفع بنسبة 29% مقارنة بالعام الماضى، بينما أسعار اللحوم ارتفعت بنسبة 18% والفاكهة بنسبة 9%.