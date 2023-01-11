‎5 نصائح للمواطنين للتعامل مع برودة شهر طوبة.. تعرف عليها

بدأ اليوم الاثنين 9 يناير، شهر طوبة خامس شهور العام 1739 قبطى، وأبرد شهور السنة فى مصر، حيث بدأ الشهر بموجة برودة وحالات من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ليدخل الشتاء الحقيقى وبُرودة الطقس.

وفى التقرير التالى وضع الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى 5 نصائح للمواطنين للتعامل مع هذا الطقس:

1- الملابس الشتوية الثقيلة وارتداء "الكوفية" التى تحمى الرقبة من البرد.

2- الاكثار من المشروبات الدافئة واطعمة فيتامين سى والاكلات الشتوية (العدس).

3- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C وفيتامين D، مثل الفواكه والخضروات، هذه تساعد على تجنب نزلات البرد والحفاظ على نظام المناعة الخاص بك يعمل بشكل جيد.

4- العناية بالنظافة المناسبة أثناء الطقس البارد، على سبيل المثال، اغسل يديك عندما تصل إلى المنزل وقبل الأكل، لتجنب البرد، احرص على عدم لمس فمك، أو عينيك، أو أنفك، إذا لم تغسل يديك.

5- يجب أن تحصل على راحة كافية، النوم 8 ساعات على الأقل، وتجنب البقاء مستيقظًا، هذا سيضمن أن حالتك المزاجية وصحتك فى حالة ممتازة.