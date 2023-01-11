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وزيرة خارجية ألمانيا تزور مدينة خاركوف الأوكرانية

الأربعاء، 11 يناير 2023 02:00 ص
وزيرة خارجية ألمانيا تزور مدينة خاركوف الأوكرانية وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
وكالات

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أجرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الثلاثاء، زيارة مفاجئة لمدينة خاركوف الأوكرانية التي تقع بالقرب من الحدود الروسية شرقاً، متعهدة تقديم المزيد من الأسلحة وكذلك بـ"جهود ملموسة" لمساعدة البلد على الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وأعربت بيربوك، في بيان قبيل اجتماعها مع وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، عن دعمها وتضامنها مع "الأوكرانيين الذين يعيشون تحت الغزو الروسي، وظروف الشتاء القاسية".

وقالت بيربوك: "هذه المدينة رمز للجنون المطبق لعدوان الحرب الروسية في أوكرانيا، وللمعاناة الكبيرة التي يعيشها الناس، خاصة هنا في شرق البلاد، والذين يواجهون المعاناة كل يوم".

وشددت على ضرورة ألا يتم الحياد عن "مكانة أوكرانيا في أوروبا ورغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

 

 


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