بيربوك تدعو للنظر فى تقديم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا

وكالات

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، حكومة ألمانيا بأن تفكر في السيناريوهات التي ستزود أوكرانيا بموجبها بأسلحة إضافية.

وقالت بيربوك: "في ضوء تسليم الولايات المتحدة لمنظومة باتريوت، نحتاج أيضا إلى رؤية ما يمكننا إرساله أيضا".

وكانت أوكرانيا قد طلبت من ألمانيا مرارا وتكرارا توريد دبابات "ليوبارد-2"، ومع ذلك، رفض المستشار الألماني أولاف شولتس القيام بذلك، مدعيا أن رفض توريد مركبات "ماردر وليوبارد" القتالية، من شأنه أن يمنع المواجهة المباشرة بين "الناتو" وروسيا.

وفي 22 ديسمبر، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط لإرسال منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "باتريوت"، إلى قوات كييف، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الجيش الروسي سيدمر المنظومات.