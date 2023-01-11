مناقشة خطة العمل بمراكز المعلومات والمراكز التكنولوجية والتواصل مع المواطنين بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد الديوان العام بالمحافظة عقد اجتماع، لرؤساء المدن، ومديري مراكز المعلومات والمراكز التكنولوجية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومتابعة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة.

جاء ذلك بحضور جورج سمير، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وعماد شعلان مدير المركز التكنولوجية، وأحمد الأشقر =، مدير البنية التحتية، وهيثم فواز، مدير ادارة النظم والتطبيقات، وأمال العمري، مدير إدارة الإحصاء والتقارير والنشر، لبحث مشاكل المواطنين وحلها بسرعة ويسر وسهولة مع مندوب وزارة التخطيط، والالتزام بالمدة البنية للشكاوى.

وتناول الاجتماع سياسة العمل بالمراكز التكنولوجية ومراكز المعلومات خلال الفترة المقبلة، وتقديم تقارير عن شكاوي المواطنين وسبل حلها، وسبل التواصل مع المواطنين، لإبلاغهم بالحلول، إضافة إلى التشديد بحضور الدورات التدريبية، وستتم متابعة أداء مراكز المعلومات بصفة مستمرة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على انجاز معاملات المواطنين في أسرع وقت عقب تقديم المواطن للمستندات الخاصة بالخدمات التي يرغبها من المراكز التكنولوجية.

يذكر أن المراكز التكنولوجية تقدم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 13 مركزا بمجالس المدن، وعدد المعاملات السنوية 158 ألف طلب، بالإضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة، وأبرزها جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص " محلات واشغالات، واعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل "، وطلب توصيل مرافق" كهرباء مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019، لتوفير كافة سبل الراحة بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي ، والتحول الرقمي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومتابعة عماد الدين شعلان، المشرف العام على المركز التكنولجية، ولجنة متابعة المراكز التكنولوجية.



جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع في المحافظة



جانب من الحضور



الحضور في الاجتماع