مصرع عاملين فى انهيار حفرة صرف صحى بالشرقية

لقي عاملان اثنين من عمال الصرف الصحي مصرعهما، اليوم، الأربعاء؛ إثر وقوع حادث انهيار حفرة عليهم أثناء أعمال حرف تابعة للصرف الصحي في قرية أولاد موسى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول شخصين جثث هامدة جراء حادث انهيار حفرة صرف صحي عليهم في قرية أولاد موسى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية، أنه أثناء أعمال حفر صرف صحي في قرية أولاد موسى، بناحية مسجد الحاج محمود الديب في القرية، انهارت الحفرة على اثنين من العمال، ما أسفر عن مصرعهما في الحال.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث بعد وقوعه، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى والتحفظ عليهما تحت تصرف جهات التحقيق، وتبين من المعلومات الأولية أن المتوفيين من الصعيد وقد حضرا إلى محافظة الشرقية لأجل العمل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.