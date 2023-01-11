مياه دمياط: قافلة شاملة بقرية كفر سليمان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

دمياط معتز الشربينى

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، قافلة مائية شاملة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بقرية كفر سليمان بمركز كفر سعد إحدى القرى المنفذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة "المرحلة الأولى"، بمشاركة الوحدة المحلية بالقرية وجميع الهيئات من الأزهر الشريف ومديرية الأوقاف والمجلس القومى للسكان ومجمع إعلام دمياط ومديرية التربية والتعليم والبيئة بالمحافظة ومديرية الرى.

صرح بذلك العميد مهندس خالد جمال الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط وأضاف أن القافلة المائية شملت تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية والمجتمعية والخدمية من خلال فريق التوعية بالشركة، والتى شملت ندوات وورش سباكة ولقاءات جماهيرية ومجتمعية والتى إستهدفت كافة الفئات العمرية المختلفة بهدف حث المواطنين على ترشيد استهلاك مياه الشرب والمحافظة عليها وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى والحفاظ على شبكات الصرف الصحى.

وقال رئيس الشركة أنه تم إجراء استقصاءات رأى" قبلى وبعدى " للقافلة لقياس مدى رضاء العملاء عن الخدمات المقدمة وحصر الشكاوى والعمل على حلها أن وجدت،و كذلك توزيع مطبوعات توعوية لتحقيق التواصل مع المواطنين والتوعية بأهمية تركيب القطع الموفرة التى تساهم فى توفير الإستهلاك اليومى بنسبة تتراوح من 40-60% والتى تنعكس بشكل مباشر على فاتورة الاستهلاك.

هذا إلى جانب تواجد فريق من القطاع التجارى لقراءة وفحص العدادات وتحصيل الفواتير، وقطاع الجودة والمعامل لسحب عينات المياه وتحليلها.

واكد رئيس شركة مياه الشرب على أهمية دور إدارات التوعية والمشاركة المجتمعية والإعلام فى تنفيذ حملات التوعية واللقاءات الجماهيرية مع المواطنين واستقصاءات الرأى وورش السباكة وتوعية المواطنين بالحفاظ على المشروعات القومية المنفذة ضمن مبادرة حياه كريمة.