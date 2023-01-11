محافظ الإسكندرية: 1900 مستفيد من الدورات التدريبية خلال 2022

ووجه المحافظ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ برفع كفاءة العنصر البشري وقدرات العاملين بالمحافظة، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية في المجالات المختلفة من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل فى مجالات مختلفة واستهداف فئات متنوعة من الموظفين بدرجات وظيفية مختلفة ومستويات ادارية متنوعة وفي مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة؛ مع التركيز على القطاعات التي تمس المواطنين وتعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مؤكدا على أهمية أن تستهدف البرامج التدريبية القطاعات الأكثر تأثيرًا في إصلاح منظومة الجهاز الإداري ومواكبة التكنولوجيا الحديثة .

ومن جانبها أوضحت المهندسة إيمان الخولي، مدير مركز الإسكندرية للتدريب؛ أنه خلال العام الماضي نظم المركز دورات تدريبة في مجالات مختلفة؛ حيث تم تنفيذ 23 دورة لتنمية مهارات العاملين للتعامل مع الحاسب الآلي، كما تم تنفيذ 18 دورة متخصصة فى تنمية مهارات العاملين الوظيفية والاجراءات الادارية، بالإضافة إلى تنفيذ 17 دورة لتنمية المهارات الشخصية للعاملين. مضيفة بأنه تم تدريب 580 موظفا من العاملين بالاحياء، و486 موظفا من العاملين بديوان عام المحافظة ، و376 موظفا من العاملين بالهيئات والمديريات المختلفة.