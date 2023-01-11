محافظ الإسكندرية: المحافظة بجميع أجهزتها تولى اهتماما كبيرا بالنشء والشباب

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الاهتمام الذي توليه جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالشباب والنشء، مؤكدًا أن شباب اليوم هم قادة المستقبل وهم الركيزة الأساسية التى يرتكز عليها وطننا،وذلك إطار توجيهات الدولة نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

و ثمن محافظ الإسكندرية الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة لدعم الشباب والنشء في الإسكندرية من خلال توفير مراكز ونوادي شباب مجهزة بجميع الأحياء وذلك لخلق جيل رياضي قادر على تحمل مسئولياته وداعم لوطنه ومُعد بشكل جيد.



وتلقى اللواء محمد الشريف، تقريراً عن أبرز حصاد استاد الإسكندرية الرياضي الدولي، حيث استعرض الأستاذ تامر عبدالعليم القائم بأعمال مدير عام ستاد الإسكندرية، أبرز الأنشطة والفاعليات التي تم استضافتها حيث تم استضافة 56 مباراة محلية ودولية، شملت: عدد 33 مباراة تابع للدوري الممتاز موسم 21-22، و 13 مباراة تابعة للدوري الممتاز موسم 22-23، و6 مباريات كأس الرابطة، ومباراة نهائي كأس مصر مواليد 2006، و2 مباراة ودي منتخب مصر الأول، و1 مباراة منتخب مصر الاوليمبي.

كما تم استضافة 29 بطولات فردية شملت، و3 بطولة كاراتية، و12 بطولة كونغ فو، و8 اختبار حزام، و2 بطولة كيك بوكسنج، و 2بطولة جمباز ،بطولة قوس وسهم، وبطولة احتياجات خاصة، و 6 بطولات خماسي،8 بطولات ألعاب قوى. كما تم استضافة عدد من الاحتفالات والأحداث المهمة وعلى رأسها احتفالات ذوي الهمم واليوم العالمي للمرأة.

