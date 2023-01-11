محاضر ضد تجار فى صان الحجر بالشرقية لعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار

تواصل مديرية تموين الشرقية ،مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين بكل حزم وقوة وردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المصانع والمحال التجارية والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة والتصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجاري وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين صان الحجر برئاسة محمد نوفل مدير الإدارة و مفتشي الإدارة بحملة على المحال التجارية ، وأسفرت عن ضبط المحاضر الآتية.

محضر جنح رقم 318 صان الحجر ضد " ا.م.م "صاحب محل لعدم الإعلان عن الأسعار.

محضر جنح رقم 319 صان الحجر ضد "ج . ح .ح "صاحب محل منظفات صناعية لعدم الإعلان عن الأسعار

محضر جنح رقم 320صان الحجر ضد " ا .ع.ا "صاحب محل جزارة لعد لف شاش ابيض على اللحوم البلدية المعروضة في محله التجاري.