اليوم السابع
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قيادة الجيش الثانى الميدانى تنظم زيارة لدارسى دورات المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية

الأربعاء، 11 يناير 2023 04:52 م
قيادة الجيش الثانى الميدانى تنظم زيارة لدارسى دورات المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم أواصر التعاون مع كافة مؤسسات الدولة فى شتى المجالات، استقبلت قيادة الجيش الثانى الميدانى عددًا من دارسى دورات المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والتى تضم البرنامج التدريبى للأساليب والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها والبرنامج التدريبى العربى لمكافحة المخدرات، وتشمل دارسين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المصرية وعددًا من الدارسين الوافدين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية الشقيقة.
 
وألقى اللواء أح محمد عبد الرحمن ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة نقَل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيداً بدور المركز فى النهوض بالبحوث والدراسات العلمية التى تضع حلول للقضايا الإجتماعية والجنائية التى يعانى منها المجتمع، إلى جانب دوره الرائد فى تنفيذ دراسات عن أهالى سيناء ديموجرافياً واجتماعياً باعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى.
 
كما قام أعضاء المركز بزيارة الأثر التاريخى لموقع تبة الشجرة الذى يقف شاهداً على بطولات الجيش المصرى خلال حرب أكتوبر المجيدة، معربين عن امتنانهم لتلك الزيارة ومدى تقديرهم لجهود الجيش الثانى الميدانى فى دعم المجتمع المدنى، بالإضافة إلى دوره البطولى فى مكافحة الإرهاب.

القوات المسلحه

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