شمس مشرقة واستقرار فى حالة الطقس على كافة مدن دمياط.. صور

شهدت مدن محافظة دمياط، حالة من الاستقرار فى الطقس اليوم الأربعاء، على كافة أنحاء مدن المحافظة وظهرت الشمس مشرقة مع استقرار فى درجات الحرارة، ويتيح استقرار حالة الطقس الفرصة لممارسة كافة الأعمال الصناعية والتجارية وخاصة أعمال الصيد فى بوغاز عزبة البرج وبحيرة المنزلة، حيث خرجت بعض المراكب لممارسة الأنشطة وأعمال الصيد.

وكانت مدن محافظة دمياط قد تعرضت لسقوط أمطار منذ عدة أيام مع انخفاض درجات الحرارة وقامت الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط برفع بقايا مخلفات الأمطار ونزح المياه من الشوارع، لسهولة الحركة المرورية

كما واصلت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ؛ رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع رأس البر بمعدات وسيارات الوحدة ومتابعة عمل محطات الرفع وبالوعات صرف المطر.

ومن جانب آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط برئاسة العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد التام والتأهب لمواجهة حالة الطقس وسقوط الأمطار المتوقعة وفقا لخرائط الطقس والتنبؤات بسقوط الأمطار.

وأعلنت شركة مياه الشرب أنه تم تنفيذ خطة الانتشار وتمركزت المعدات والتى تم إعدادها قبل موسم الشتاء والتدريب عليها.

وأكد العميد خالد جمال الدين على استمرار تمركز السيارات فى النقاط الساخنة، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال تحديد البيانات التفصيلية لمسؤولى غرفة عمليات والتواصل الدائم بغرفة عمليات المحافظة بالإضافة إلى غرفة عمليات الشركة القابضة وتفعيل خطط الطوارئ للمناطق القريبة من مواقع المعدات على مستوى المحافظة والعمل على مدار الساعة من خلال الورديات وفرق الصيانة والطوارئ للتعامل الفورى لأى تجمعات مياه أمطار.