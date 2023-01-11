خريطة معارض "أهلا رمضان" فى دمياط بتخفيضات تصل لـ30% على السلع

دمياط - هيثم مراد

تستعد محافظة دمياط لافتتاح عدد من معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة أمام المواطنين، وذلك فى إطار خطة المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع الأساسية امام المواطنين بأسعار مناسبة.

وأعلنت مديرية التموين بدمياط عن تنفيذ عدة معارض بمراكز المحافظة، كما أعلنت المحافظة أيضا عن تنفيذ معارض "اهلا رمضان" بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية من أجل توفير السلع بنسب خصم تصل إلى 35% على أسعار المنتجات المعروضة داخل المعرض.

ويقدم "اليوم السابع" فى هذا التقرير خريطة معارض "أهلا رمضان" داخل محافظة دمياط والتى جاءت على النحو التالى..

- معرض "أهلا رمضان" بميدان الساعة وسط دمياط

- معرض "أهلا رمضان" بمركز كفر سعد بالطريق السريع

- معرض "أهلا رمضان" بالسوق الحضارية بمركز فارسكور

- معرض "أهلا رمضان" بمدينة الزرقا وسط المدينة

- تنفيذ مبادرة كلنا واحد داخل عدد من المحال التجارية بمراكز المحافظة والتجمعات التسويقية

ومن جانبه أكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط أنه تم طرح الأماكن أمام التجار المشاركين بمعارض "أهلا رمضان" بالمجان من أجل الحصول على نسبة خصم مناسبة على أسعار السلع، لافتا إلى أن المديرية تسعى إلى الحصول على نسب خصم تتجاوز 35% على بعض اسعار السلع، مشيرا إلي أنه سيتم منح المشاركين امتيازات متعددة أبرزها الاشتراك بالمجان من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد وكيل تموين دمياط أيضا أن الوزارة تسعي من خلال حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومنع احتكار السلع ومواجهة المخالفين، مشيرا إلى أنه يتم الآن تنفيذ حملات مكثفة لمتابعة التزام المحال التجارية بالإعلان عن أسعار السلع أمام الجمهور ومنع اختفائها.



اسواق دمياط



المحافظ تتفقد معارض السلع الغذائية



المعارض