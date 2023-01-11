رئيس جامعة بنى سويف: 78 دورة تدريبية لـ1820 متدربا بمركز تنمية الموارد البشرية

بنى سويف هانى فتحى

استعرض الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، اليوم الأربعاء، التقرير الفني لمركز تنمية الموارد البشرية عن عام 2022، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المركز، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور جمال عبد المطلب مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المركز عقد خلال العام الماضي 78 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بإجمالي 1820 متدربا، كما قام بتدريب 260 من العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة وتأهيلهم لشغل وظيفة مدير عام ونائب مدير، فضلاُ عن عقد دورات تدريبية للقيادات الجامعية" عمداء الكليات" بإجمالي 31 متدربا، بالإضافة لدورات "قيادات الجمهورية الجديدة" الخاصة باتحاد خمس جامعات مصرية والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع معهد إعداد القادة.

وأشار رئيس الجامعة إلى تنوع مجالات الدورات التدريبية لتشمل مهارات الاتصال، وإدارة الفريق البحثي، والنزاهة والشفافية، واستخدام التكنولوجيا، وتنظيم المؤتمرات العلمية، ونظم الساعات المعتمدة، وأخلاقيات البحث العلمي، ومعايير الجودة، والنشر الدولى.

وأضاف الدكتور جمال عبد المطلب، أن الدورات شملت أيضاً دورة آداب وسلوك المهنة، ونظم الامتحانات وتقويم الطلاب، والمشروعات التنافسية، ومهارات العرض الفعال، وإدارة الوقت والاجتماعات، والإدارة الجامعية، والجوانب المالية والقانونية في الإدارة، والتخطيط الاستراتيجي، ومهارات التدريس الفعال.