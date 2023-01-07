رئيس جامعة بنى سويف يترأس وفد عمداء الكليات والعاملين لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد

بنى سويف- هانى فتحى

زار الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عدد من الكنائس والأديرة بمحافظة بني سويف، لتقديم التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، رافقه خلال الزيارة الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ ومحمد سليم أمين عام الجامعة وعمداء الكليات والعاملين وإتحاد طلاب الجامعة .

بدأ رئيس الجامعة جولته، بزيارة الكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف، حيث قدم رئيس الجامعة التهنئة لنيافة الأنبا غبريال، أسقف بنى سويف وذلك وسط جمع غفير من الآباء والكهنة الذين عبروا عن تقديرهم لهذه الزيارة، التي تدل على عمق مشاعر المحبة والأخوة بين عنصري الأمة من المسلمين والأقباط من أبناء المحافظة.

وأكد رئيس الجامعة خلال الزيارة على وحدة الصف بين أبناء الوطن الواحد، وقوة الشعب المصري تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تظهر بشكل وأضح في عمق العلاقات بين أبناء الشعب المصري من المسلمين والأقباط على مختلف العصور.

عقب ذلك توجه رئيس الجامعة إلى مطرانية "ببا "وكان في استقباله الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا وعدد من كهنة المطرانية، والنائبة ميرفت ميشيل عضو مجلس النواب . حيث تبادل مع جموع الحاضرين الترحيب والمشاعر الطيبة، معبرًا عن سعادته لمشاركتهم الفرحة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الشعب المصري العظيم، وعقب ذلك توجه رئيس الجامعة إلى دير الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر، حيث كان في استقباله نيافة القمص فام الأنطوني ولفيف من قيادات الدير والنائبة سهام بشاى عضو مجلس النواب وجمع من الأخوة المسيحيين والمسلمين ، وكذلك زيارة دير الأنبا بولا مركز ناصر ، وقدم التهنئة لنيافة القمص باسليوس وجميع الآباء والأخوة المسحيين داخل الدير.

من جانبهم وجه الآباء والكهنة الشكر لرئيس الجامعة، لحرصه على الزيارة وتقديم التهنئة بالعيد والذى يدل على قوة العلاقات والترابط بين أبناء الشعب المصري بكل طوائفه، ويعبر عن روح المحبة والوحدة بين نسيج الوطن الواحد .