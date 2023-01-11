اليوم السابع
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رئيس بوليفيا السابق: واشنطن المدبرة للانقلابات في القارة اللاتينية

الأربعاء، 11 يناير 2023 05:30 م
رئيس بوليفيا السابق: واشنطن المدبرة للانقلابات في القارة اللاتينية رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس مع رئيس فنزويلا الحالي
كتب- وكالات

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اتهم رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس، الولايات المتحدة بتدبير الانقلابات في أمريكا اللاتينية، منها: في البرازيل والبيرو والأرجنتين، معتبرًا أن واشنطن بدأت "تفقد هيمنتها" في المنطقة.

وقال موراليس في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "السياسات الأمريكية تفشل، وعندما تتدهور الإمبراطورية تلجأ إلى العنف، وعندما تفقد الهيمنة تلجأ إلى السلاح والرصاص".

واتهم موراليس الولايات المتحدة بأنها تقف وراء "الانقلاب القضائي ضد (نائبة الرئيس الأرجنتيني) كريستينا كيرشنر، في الشهر الماضي، ولاحقًا الانقلاب من قبل الكونغرس في بيرو، ومحاولة الانقلاب في البرازيل بأسلوب دونالد ترامب".

يذكر أن إيفو موراليس تنحى عن منصبه تحت ضغط العسكريين، في نوفمبر عام 2019، على خلفية الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية.

 


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