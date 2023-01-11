دراسة: درجة حرارة المحيطات الأكثر سخونة على الإطلاق فى 2022

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن محيطات العالم كانت الأكثر سخونة على الإطلاق في عام 2022 ، مما يدل على التغيرات العميقة والشاملة التي أحدثتها الانبعاثات البشرية على مناخ كوكب الأرض.

ويتم امتصاص أكثر من 90%من الحرارة الزائدة التي تحبسها انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المحيطات. وتظهر السجلات، التي بدأت في عام 1958، ارتفاعًا لا هوادة فيه في درجة حرارة المحيطات، مع تسارع الاحترار بعد عام 1990.

وأوضحت الصحيفة أن درجات حرارة سطح البحر لها تأثير كبير على الطقس في العالم. وتساعد المحيطات الأكثر سخونة على زيادة حدة الطقس المتطرف، مما يؤدي إلى مزيد من الأعاصير والأعاصير الشديدة والمزيد من الرطوبة في الهواء، مما يؤدي إلى مزيد من الأمطار الغزيرة والفيضانات. كما تتوسع المياه الأكثر دفئًا، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وتعريض المدن الساحلية للخطر.

ورغم أن درجة حرارة المحيطات أقل تأثراً بتقلب المناخ الطبيعي من درجة حرارة الغلاف الجوي ، إلا أنها تمثل مؤشراً لا يمكن إنكاره على الاحتباس الحراري.

وخلص فريق العلماء الدولي الذي أنتج التحليل الجديد لحرارة المحيطات إلى أن: "دورة طاقة الأرض والمياه قد تغيرت بشكل كبير بسبب انبعاث الغازات الدفيئة من الأنشطة البشرية ، مما أدى إلى تغييرات واسعة النطاق في نظام مناخ الأرض."

قال البروفيسور جون أبراهام ، من جامعة سانت توماس في مينيسوتا وجزء من فريق الدراسة: "إذا كنت ترغب في قياس الاحترار العالمي ، فأنت تريد قياس الاتجاه الذي يذهب إليه الاحترار ، ويذهب أكثر من 90٪ إلى المحيطات. قياس المحيطات هو أدق طريقة لتحديد مدى عدم توازن كوكبنا. لقد أصبح الطقس أكثر قسوة بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات وهذا له عواقب وخيمة في جميع أنحاء العالم."

قال البروفيسور مايكل مان ، من جامعة بنسلفانيا ، وهو أيضًا جزء من الفريق: "المحيطات الأكثر دفئًا تعني أن هناك احتمالية أكبر لظواهر هطول أمطار أكبر ، كما رأينا العام الماضي في أوروبا ، وأستراليا ، وحاليًا على الساحل الغربي من الولايات المتحدة ".