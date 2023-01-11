حياة كريمة.. صحة قنا تعلن انطلاق قافلة طبية اليوم بقرية الحلفاية بحرى

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور راجى تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشئون الصحية بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية بقرية الحلفاية بحرى التابعة لإدارة نجع حمادى الصحية، وذلك فى إطار خطة الدولة " حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، على مدار يومى الأربعاء والخميس من الأسبوع الجارى.

وأشار الدكتور راجى تاوضروس إلى أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كل الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتى سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.

وأوضح مدير عام مديرية الشئون الصحية بقنا أن القافلة تأتى حرصا من مديرية الصحة بقنا على ضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلى جميع القرى بمراكز محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية.