حكومة بيرو تفوز فى تصويت بالثقة بالكونجرس

وقدم أوتارولا السياسة العامة للحكومة إلى البرلمان، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية الرئيسية لإدارته، وبمجرد انتهاء المناقشة، أدلى أعضاء البرلمان بـ 73 صوتا لصالح الحكومة، مقابل 43 صوتا ضدها، وامتنع 6 أعضاء عن التصويت.

وبذلك، وافق الكونجرس البيروفي على منح الثقة لحكومة أوتارولا بعد مناقشة مستفيضة استمرت أكثر من خمس ساعات، بحسب وكالة أنباء بيرو.

وقال رئيس الكونجرس خوسيه ويليامز بمجرد انتهاء الجلسة "تمت الموافقة على اقتراح الثقة الذي طرحه رئيس الوزراء لويس ألبرتو أوتارولا"، على أن يتم إخطار رئيسة بيرو دينا بولوارت بهذا الأمر فورا.