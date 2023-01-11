جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أجهزة تصوير سنيمائى ومستلزماتها.. صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة صبحي ربيع جابر مدير الإدارة من إحباط محاولة تهريب عدد من أجهزة التصوير السنيمائى ومستلزماتها، بالمخالفة لقانون قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لتفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة خطوط الطيران الإماراتية، اشتبه حافظ المنشاوي مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبالعرض على أحمد حسن الحكش، مدير الإدارة بالإنابة قرر تكليف ياسر محمد إبراهيم مدير إدارة الحركة أمير محمود وسامي نبيل مأموري الجمرك حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، فتبين وجود عدد من الأجهزة التى تستخدم في التصوير السنيمائي مخبأة بين طيات الملابس داخلى الحقائب، وعدد آخر من أجهزة التصوير ومكوناتها مخبأة داخل جيب وبطانة الجاكت الذي يرتديه بإجمالي 32 جهاز و 78 قطعة من مستلزمات كاميرات التصوير السينمائي.

وقرر د. أحمد سعد عبد المطلب، مدير عام الجمارك، بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 3 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات.