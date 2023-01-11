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تقارير مخابرات سرية وإحاطات عن إيران وبريطانيا.. "CNN" تكشف محتويات "وثائق بايدن"

الأربعاء، 11 يناير 2023 10:34 ص
تقارير مخابرات سرية وإحاطات عن إيران وبريطانيا.. "CNN" تكشف محتويات "وثائق بايدن" بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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كشفت مصادر لشبكة سي إن إن الأمريكية أن من بين العناصر التي عثر عليها في مكتب خاص بالرئيس جو بايدن في مركز أبحاث بواشنطن كان يمارس فيه بعض من مهامه كنائب للرئيس السابق باراك أوباما 10 وثائق سرية تتضمن مذكرات المخابرات الأمريكية ومواد إحاطة غطت موضوعات من بينها أوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة.

قال المصدر في إنفاذ القانون إن المدعي العام ميريك جارلاند تلقى تقريرًا أوليًا عن التحقيق في وثائق بايدن السرية ، ويواجه الآن القرار بشأن كيفية المضي قدمًا وما إذا كان يجب فتح تحقيق جنائي كامل.

ووفقا للشبكة الامريكية، الوثائق السرية مؤرخة بين عامي 2013 و 2016 ، وتم العثور عليها في ثلاثة أو أربعة صناديق تحتوي أيضًا على أوراق غير سرية تندرج تحت قانون السجلات الرئاسية.

قال المصدر لشبكة CNN إن الغالبية العظمى من العناصر الموجودة في المكتب تحتوي على وثائق شخصية لعائلة بايدن ، بما في ذلك مواد حول ترتيبات جنازة بو بايدن وخطابات التعزية وليس من الواضح ما إذا كانت الصناديق التي تحتوي على مستندات سرية تحتوي على مواد شخصية، وتم اكتشاف الوثائق في 2 نوفمبر ، قبل ستة أيام فقط من الانتخابات النصفية ، لكن الأمر لم يُعلن إلا يوم الإثنين بسبب التقارير الإخبارية.

واضاف المصدر لشبكة CNN إن المحامي الشخصي لبايدن كان يغلق مكتب وسط المدينة الذي استخدمه بايدن كجزء من عمله مع جامعة بنسلفانيا، ورأى المحامي ملف مانيلا مكتوبًا عليه "شخصي" ، وفتح الظرف ولاحظ وجود مستندات سرية بداخله وقال المصدر إن المحامي أغلق الظرف واتصل بسجل الأرشيف الوطني.

وقال إنه بعد الاتصال بـالارشيف الوطني، قام فريق بايدن بتسليم عدة صناديق بحذر شديد ، على الرغم من أن العديد من الصناديق تحتوي على مواد شخصية.

من جانبه نفى الرئيس بايدن معرفته بمحتوى الوثائق، وقال: "لقد أُبلغت بما تم العثور عليه وفوجئت عندما علمت أنها وثائق متعلقة بالحكومة نقلت إلى ذلك المكتب لكنني لا أعرف ما تحتويه تلك الوثائق".


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