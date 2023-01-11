بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وجامعة الإسكندرية لتنمية قدرات ضباط ودارسى الكلية البحرية

كتب زكى القاضى

وقعت الكلية البحرية بروتوكول تعاون فى المجالات الأكاديمية والعلمية مع كلية التربية بجامعة الأسكندرية ، بحضور الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية والأستاذ الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الأسكندرية.

حيث قام اللواء بحرى أركان حرب أشرف محمد المشرفى مدير الكلية البحرية والأستاذ الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية بجامعة الأسكندرية بتوقيع البروتوكول الذى يهدف إلى تحقيق التعاون فى مجال تنمية القدرات والمهارات التربوية وطرق التدريس الحديثة من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية بين الجانبين لتقديم المقررات الدراسية والمحتوى العلمى فى صورة رقمية وبما يتوافق مع منظومة التعليم الرقمى بالكلية البحرية.

وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة أعرب خلالها عن إعتزاز القوات البحرية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية فى المجالات العلمية والبحثية المختلفة ، وذلك سعياً للإرتقاء بمستوى تأهيل ضباط ودارسى الكلية البحرية وتعزيز قدراتهم على الإبداع وتطوير المعرفة وتوظيفها فى حل المشكلات.

وقام قائد القوات البحرية يرافقه رئيس جامعة الأسكندرية بجولة تفقدية شملت مكتبة الكلية البحرية وعدد من المنشأت التعليمية والرياضية وإلتقاط بعض الصور التذكارية بالقبة السماوية بالكلية البحرية .

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى جامعة الإسكندرية.