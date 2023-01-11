الوظائف المطلوبة بالقطار الكهربائى الخفيف.. اعرف التفاصيل

ينشر "اليوم السابع" الوظائف المتاحة بـ القطار الكهربائى الخفيف LRT، والتي أعلنت عنها الهيئة القومية للأنفاق في الإعلان رقم 1 لسنة 2023، وعلى الراغبين في التقدم لتلك الوظائف المعلنة القيام بارسال الطلبات مستوفاة لجميع الاوراق والمستندات المطلوبة عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول على العنوان التالى(ص.ب466 رمسيس – كود 11794) مع مراعاة كتابة الأسم والوظيفة على الظرف آخر موعد للتقدم يوم 25/ 1/2023.
قائد فريق صيانة أنظمة الاتصالات - كود الوظيفة: S-TC 1
قائد صيانة التحكم بنظام الاتصالات - كود الوظيفة: S-TC 2
قائد فريق صيانة معدات الإشارات الخارجيه - كود الوظيفة: S-TC 3
قائد فريق صيانة انظمة الاشارات الداخلية (فى القطار) - كود الوظيفة: S-TC 4
فني صيانة اتصالات - كود الوظيفة: J- TC 5
فني بفريق انظمة الاتصالات والتحكم المركزي - كود الوظيفة: J- TC 6
فني صيانة نظم إشارات - كود الوظيفة: J- TC 7
فني صيانة معدات الإشارات الخارجية - كود الوظيفة: J- TC 8
فني صيانة معدات الإشارات الداخلية - كود الوظيفة: J- TC 9
مراقب اعطال في عملية صيانة الوحدات المتحركه - كود الوظيفة: S-RS 2
مراقب ومراسل وحدات متحركه - كود الوظيفة: S-RS 3
مسئول التخزين - قسم الوحدات المتحركة - كود الوظيفة: S-RS 4
فني ميكانيكا - قسم الوحدات المتحركة - كود الوظيفة: J-RS 5
فني كهرباء - قسم الوحدات المتحركة - كود الوظيفة: J-RS 1
قائد فريق الصيانة - قسم معدات الورشة - كود الوظيفة: S-DE 1
مراقب و مراسل - قسم معدات الورشة - كود الوظيفة: S-DE 2
فنى بفريق صيانة جرارات السكة الحديد - قسم معدات الورشة - كود الوظيفة: J-DE 3
فنى مغسلة الوحدات المتحركة - قسم معدات الورشة - كود الوظيفة: J-DE 4
فني بفريق المعدات - قسم معدات الورشة - كود الوظيفة: J-DE 5
قائد صيانة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف وتبريد الهواء بالموقع - كود الوظيفة: S-EM 1
فنيين صيانة الموقع - قسم الأنظمة الكهروميانيكية - كود الوظيفة: J-EM 2
قائد فريق الصيانة - قسم أنظمة التذاكر - كود الوظيفة: S-AFC 1
فني برامج الحاسب الآلي - قسم أنظمة التذاكر - كود الوظيفة: J-AFC 2
فني كهرباء - قسم أنظمة التذاكر - كود الوظيفة: J-AFC 3
فني ميكانيكي - قسم أنظمة التذاكر - كود الوظيفة: J-AFC 4
الإدارة الفنية - قسم المصاعد والسلالم المتحركة - كود الوظيفة: S-ES 1
فني - قسم المصاعد والسلالم المتحركة - كود الوظيفة: J-ES2
عامل صيانة - قسم المصاعد والسلالم المتحركة - كود الوظيفة: J-ES3
فنى - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: S-PS1
مراقب و مراسل - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: S-PS2
قائد فريق الصيانة - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: S-PS3
فنيين شبكه هوائيه - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: S-PS4
فني بفريق صيانة عربة القطار - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: J-PS5
فني بفريق الكهرباء - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: J-PS6
فني المحطة الفرعية - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: J-PS7
فنىين - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: J-PS8
فني بمحطات المحولات الفرعية - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية -كود الوظيفة: J-PS9
فني بفريق اختبار صيانة المحطات الفرعية - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: J-PS10
فني بفريق الكشف والمراقبة - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: J-PS11
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