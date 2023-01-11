الوظائف المطلوبة بالقطار الكهربائى الخفيف.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

ينشر "اليوم السابع" الوظائف المتاحة بـ القطار الكهربائى الخفيف LRT، والتي أعلنت عنها الهيئة القومية للأنفاق في الإعلان رقم 1 لسنة 2023، وعلى الراغبين في التقدم لتلك الوظائف المعلنة القيام بارسال الطلبات مستوفاة لجميع الاوراق والمستندات المطلوبة عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول على العنوان التالى(ص.ب466 رمسيس – كود 11794) مع مراعاة كتابة الأسم والوظيفة على الظرف آخر موعد للتقدم يوم 25/ 1/2023.

قائد فريق صيانة أنظمة الاتصالات - كود الوظيفة: S-TC 1

قائد صيانة التحكم بنظام الاتصالات - كود الوظيفة: S-TC 2

قائد فريق صيانة معدات الإشارات الخارجيه - كود الوظيفة: S-TC 3

قائد فريق صيانة انظمة الاشارات الداخلية (فى القطار) - كود الوظيفة: S-TC 4

فني صيانة اتصالات - كود الوظيفة: J- TC 5

فني بفريق انظمة الاتصالات والتحكم المركزي - كود الوظيفة: J- TC 6

فني صيانة نظم إشارات - كود الوظيفة: J- TC 7

فني صيانة معدات الإشارات الخارجية - كود الوظيفة: J- TC 8

فني صيانة معدات الإشارات الداخلية - كود الوظيفة: J- TC 9

مراقب اعطال في عملية صيانة الوحدات المتحركه - كود الوظيفة: S-RS 2

مراقب ومراسل وحدات متحركه - كود الوظيفة: S-RS 3

مسئول التخزين - قسم الوحدات المتحركة - كود الوظيفة: S-RS 4

فني ميكانيكا - قسم الوحدات المتحركة - كود الوظيفة: J-RS 5

فني كهرباء - قسم الوحدات المتحركة - كود الوظيفة: J-RS 1

قائد فريق الصيانة - قسم معدات الورشة - كود الوظيفة: S-DE 1

مراقب و مراسل - قسم معدات الورشة - كود الوظيفة: S-DE 2

فنى بفريق صيانة جرارات السكة الحديد - قسم معدات الورشة - كود الوظيفة: J-DE 3

فنى مغسلة الوحدات المتحركة - قسم معدات الورشة - كود الوظيفة: J-DE 4

فني بفريق المعدات - قسم معدات الورشة - كود الوظيفة: J-DE 5

قائد صيانة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف وتبريد الهواء بالموقع - كود الوظيفة: S-EM 1

فنيين صيانة الموقع - قسم الأنظمة الكهروميانيكية - كود الوظيفة: J-EM 2

قائد فريق الصيانة - قسم أنظمة التذاكر - كود الوظيفة: S-AFC 1

فني برامج الحاسب الآلي - قسم أنظمة التذاكر - كود الوظيفة: J-AFC 2

فني كهرباء - قسم أنظمة التذاكر - كود الوظيفة: J-AFC 3

فني ميكانيكي - قسم أنظمة التذاكر - كود الوظيفة: J-AFC 4

الإدارة الفنية - قسم المصاعد والسلالم المتحركة - كود الوظيفة: S-ES 1

فني - قسم المصاعد والسلالم المتحركة - كود الوظيفة: J-ES2

عامل صيانة - قسم المصاعد والسلالم المتحركة - كود الوظيفة: J-ES3

فنى - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: S-PS1

مراقب و مراسل - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: S-PS2

قائد فريق الصيانة - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: S-PS3

فنيين شبكه هوائيه - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: S-PS4

فني بفريق صيانة عربة القطار - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: J-PS5

فني بفريق الكهرباء - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: J-PS6

فني المحطة الفرعية - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: J-PS7

فنىين - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: J-PS8

فني بمحطات المحولات الفرعية - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية -كود الوظيفة: J-PS9

فني بفريق اختبار صيانة المحطات الفرعية - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: J-PS10

فني بفريق الكشف والمراقبة - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: J-PS11