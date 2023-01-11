السوق القديمة بأسوان فى أبهى صورة لاستقبال السائحين.. فيديو وصور

أسوان - صلاح المسن

يشهد السوق السياحية بأسوان انتعاشة ملحوظة بسبب توافد المصريين والأجانب، حيث يكتسب السوق شهرة عالمية ومحلية، حيث يشهد ممشى السوق حركة دؤوبة من رواد السوق السياحية.

كما تقوم الأجهزة التنفيذية بمتابعة خلو السوق من الإشغالات والمخالفات، علاوة على انضباط السوق الذى يتردد عليه الآلاف يوميا.

ويعد السوق السياحية بمدينة أسوان، والشوارع الجانبية المرتبطة به، إحدى الأسواق السياحية التى تتوافد عليها كل الفئات باعتباره أبرز مكان للتسوق بمدينة أسوان بجانب محلات بيع التذكارات والمزهريات والمصنوعات الجلدية والعطور.

وتزخر أسوان بالمعالم السياحية والطبيعية وعوامل الجذب السياحى، وفى مقدمتها شارع السوق السياحية التى تضم عددا كبيرا من البازارات والأسواق المتخصصة فى بيع الهدايا والتذكارات التى تحمل الطراز التقليدى لأهل أسوان إلى جانب المنتجات المصنعة يدوياً مثل الإكسسوارات، والخزف، والملابس، وكذلك المنتجات الجلدية والتحف وبيع المنتجات المحلية من ملابس، ومشغولات يدوية، وأوان خزفية، وهدايا وتذكارات كما يضم شارع السوق السياحية بمدينة أسوان، والعديد من المطاعم ، إلى جانب منتجات العطارة، والمنسوجات والمنتجات الجلدية.

ويشهد السوق السياحية بمدينة أسوان توافد السياح والمواطنين بصورة يومية للاستمتاع بالمعروضات والملابس والهدايا، كما تنتشر بطول شارع السوق السياحي بمدينة أسوان محلات بيع العطور والمخمريات والمشغولات الذهبية والفضية والجلود.

وكذلك يذخر السوق بمحلات البهارات ومحلات العطارة التي يحرص المواطنين والأجانب على شرائها سواء لفوائدها الصحية والغذائية ودورها في إضفاء النكهات على الأطعمة والمشروبات وتعتبر التوابل والبهارات التي تضيف للوصفات مذاقا ونكهة خاصة.

وتعد منطقة السوق السياحية من أهم المناطق التي يحرص علي ارتيادها السياح الأجانب وكذلك من أهم المناطق التي تحرص علي ارتيادها الأفواج السياحية.

وكذلك أهالي محافظة أسوان ،وتتفرع من شارع السوق السياحي بأسوان ،عدة شوارع جانبية حيث تتوافر فيه السلع المصرية والأفريقية والسلع ذات الطراز التقليدي، وتشتهر هذه المناطق باسم شارع السوق"، وهو أشهر مكان بأسوان لشراء الهدايا التذكارية والاكسسوارات والخزف وتناول المأكولات والأشربة بالمطاعم والمقاهي المنتشرة بالسوق أو القريبة منه .

جدير بالذكر أن السوق السياحية بمدينة أسوان يتم تطويره بالكامل ليظهر بالشكل الجمالي الذي يواكب أحدث التصميمات العالمية ويتم التطوير بتصميم جديد وعصرى يجذب الانتباه والذى سيكون له الأثر الكبير فى جذب السائحين وترويج السياحة، و ليصبح إضافة سياحية جديدة لعناصر الجذب السياحي لمحافظة أسوان.

وتم تطوير ورفع كفاءة وتجميل منطقة السوق لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي به، ولحماية مرتادي السوق السياحي ولوقايتهم من أشعة الشمس والتقلبات الجوية تم تركيب أسقف وبرجولات خشبية ديكورية.

وجارى تغطية السوق ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق ومرتكزة على قواعد خرسانية مسلحة، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت، بجانب تجديد واجهات المحلات عن طريق تجليدها، وأيضاً تجديد ورفع كفاءة 10 بوابات رئيسية فيه وإنشاء 2 بوابة جديدة، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكى، وكذا إنشاء 2 كافيه داخل مسار السوق السياحى، فضلاً عن تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى.

كما يشهد السوق السياحية القديم إنهاء أعمال تركيب اليافطات للمحلات بشكل موحد فى المراحل الأولى والثانية والثالثة لمشروع تطوير السوق السياحى بطول 2400 متر ، على أن تقوم الشركة المنفذة بتركيب المظلات الخشبية والأسقف، وباقى أعمال التطوير فى المرحلة الرابعة للحفاظ على الشكل الجمالى لهذا المقصد السياحى والتجارى الهام .



السوق السياحي بأسوان



الهدايا والأنتيكات للسائحين فى السوق السياحى