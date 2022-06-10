جمال السوق السياحى بأسوان.. تطوير ورفع كفاءة لإضفاء المظهر الحضارى "فيديو"

أسوان – صلاح المسن

قدم اليوم السابع فيديو من منطقة السوق السياحي بمدينة أسوان أحد أهم المقاصد السياحية بالمدينة التي يرتادها السائحون، وكذلك أهالي المحافظة، حيث تم تطوير ورفع كفاءة وتجميل منطقة السوق السياحي بمدينة أسوان لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي به، ولحماية مرتادي السوق السياحي ولوقايتهم من أشعة الشمس والتقلبات الجوية تم تركيب أسقف وبرجولات خشبية ديكورية.



وتتميز منطقة السوق السياحي بمدينة أسوان بانتشار البازارات السياحية التى تضم الهدايا والتحف والأنتيكات الفرعونية والبهارات وغيرها، وتنتشر به عشرات البازارات السياحية والمحلات المختلفة للعطور والأعشاب الطبيعية وغيرها من الهدايا التى يشتريها السائحون من مختلف دول العالم خلال زيارتهم لمصر، ويعد أحد أكبر الشوارع التجارية بمحافظة أسوان وتستوعب أعداد كبيرة من العمالة المتميزة وخاصة من الشباب، حيث تباع في السوق السياحي مختلف السلع من العاديات والهدايا السياحية للملابس وتنتشر بطول شارع السوق السياحي بأسوان البازارات السياحية ومحلات بيع العاديات السياحية ومحلات بيع الملابس والمستلزمات المنزلية.

السوق يشهد توافدا من السياح والمواطنين بصورة يومية للاستمتاع بالمعروضات والملابس والهدايا، كما تنتشر بطول شارع السوق السياحي بمدينة أسوان محلات بيع العطور والمخمريات والمشغولات الذهبية والفضية والجلود.

وتضم المحال التجارية والبازارات بشارع السوق السياحي بمدينة أسوان معروضات جذابة من منتجات الحرف اليدوية والفنون التراثية التي تشتهر بها محافظة أسوان والعاديات السياحية والمعروضات التي تحافظ على الموروث الثقافي.

والسوق السياحي بمدينة أسوان يتم تطويره بالكامل ليظهر بالشكل الجمالي الذي يواكب أحدث التصميمات العالمية ويتم التطوير بتصميم جديد وعصرى يجذب الانتباه والذى سيكون له الأثر الكبير فى جذب السائحين وترويج السياحة، وليصبح قبلة سياحية جديدة تضاف لعناصر الجذب السياحي لمحافظة أسوان.



ويعد أكثر المناطق السياحية إقبالا من مواطني المحافظة وكذلك زائريها من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة في إطار جولتهم داخل شوارع المحافظة ضمن الرحلات السياحية، ويضم مطاعم وكافيهات ويضم البازارات السياحية والمحال التجارية وعصارات قصب السكر ومحلات التسالى والأفواج السياحية التي تنعش حركة البيع على مدار العام وخاصة في الموسم الشتوي.

وكذلك يذخر السوق السياحي بمدينة أسوان بمحلات البوهارات ومحلات العطارة التي يحرص المواطنين والأجانب على شرائها سواء لفوائدها الصحية والغذائية ودورها في إضفاء النكهات على الأطعمة والمشروبات وتعتبر التوابل والبهارات التي تضيف للوصفات مذاقا ونكهة خاصة.

وتنظم محافظة أسوان بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، حملات مكبرة تستهدف إزالة الإشغالات بشارع السوق السياحي بمدينة أسوان، والشوارع الجانبية المرتبطة به، والزام جميع أصحاب البازارات والمحلات السياحية والتجارية بعدم التعدي على الطريق العام للقضاء على المظاهر العشوائية وتيسير حركة المشاة بالطريق للسائحين والمواطنين، وكذلك تنفيذ أعمال النظافة العامة بالشارع والشوارع الجانبية المرتبطة به، في اطار حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالأسواق والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية للقضاء على العشوائية والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

جدير بالذكر أن السوق السياحى القديم بمدينة أسوان جارى تغطيته ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق ومرتكزة على قواعد خرسانية مسلحة، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت، بجانب تجديد واجهات المحلات عن طريق تجليدها، وأيضاً تجديد ورفع كفاءة 10 بوابات رئيسية فيه وإنشاء 2 بوابة جديدة، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكى، وكذا إنشاء 2 كافيه داخل مسار السوق السياحى، فضلاً عن تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى.























