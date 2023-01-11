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السجن المشدد 15 سنة لعاطلين بتهمة ترويج المخدرات وحيازة أسلحة بالمطرية

الأربعاء، 11 يناير 2023 12:59 م
السجن المشدد 15 سنة لعاطلين بتهمة ترويج المخدرات وحيازة أسلحة بالمطرية محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، بالسجن المشدد 15 سنة لعاطلين بتهمة ترويج مخدر الحشيش على عملائهما فى المنطقة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. 
 
البداية كانت بتلقى إخطار يفيد تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتفين محمولة وأسلحة نارية.
 
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها وترويجها علي عملائهما بالمنطقة والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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