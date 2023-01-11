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الخارجية تتابع حالة المصريين المصابين بحادث حريق سفينة بضائع قرب سواحل تركيا

الأربعاء، 11 يناير 2023 08:04 م
الخارجية تتابع حالة المصريين المصابين بحادث حريق سفينة بضائع قرب سواحل تركيا السفير أحمد أبو زيد
كتب: أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية والقنصلية العامة في إسطنبول يواصلان متابعة الحالة الصحية للمواطنين الذين أصيبوا في حادث الحريق الذي تعرضت له السفينة BEATA ALFA أمام السواحل التركية.
 
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجهود تتركز حالياً على قيام أعضاء القنصلية العامة في اسطنبول بزيارة المصابين في المستشفيات التي يتلقون العلاج بها للاطمئنان عليهم لحين تماثلهم للشفاء وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام، حيث كشفت التقارير الطبية الأخيرة عن تحسن مستمر في الحالة الصحية للمصابين، مع أهمية استمرار تلقيهم الرعاية الطبية لبعض الوقت قبل عودتهم إلى أرض الوطن. 
 
وفي سياق متصل، أوضح السفير أبو زيد، أن السفارة المصرية في أنقرة ما تزال تواصل جهودها مع الجهات التركية المعنية للوقوف على حيثيات وقوع الحادث والحصول على نتائج التحقيقات في هذا الصدد، كما تبذل السفارة جهودها الهادفة إلى تقديم المساعدة القانونية للمصابين لضمان حصولهم على المستحقات والتعويضات المالية اللازمة.

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