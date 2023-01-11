الحكم على المدير المالى السابق لمنظمة ترامب بالسجن

وكالات

ألقي القبض على، ألين فايسلبيرج، المدير المالي السابق لمنظمة ترامب، ليبدأ في قضاء عقوبة بالسجن لمدة خمسة أشهر، بسبب التهرب من الضرائب على 1.7 مليون دولار من الامتيازات الوظيفية.

وحسب موقع روسيا اليوم، تلقى فايسلبرج، البالغ من العمر 75 عاما، وعدا من القاضي بعقوبة قصيرة في أغسطس عندما وافق على الإقرار بالذنب في 15 جريمة ضريبية، وأن يكون شاهدا ضد منظمة ترامب، حيث كان يعمل منذ منتصف الثمانينيات.

لكن القاضي، خوان مانويل ميرشان، عندما أصدر الحكم رسميا يوم أمس الثلاثاء، قال إنه بعد الاستماع إلى شهادة فايسلبرج في المحاكمة، يأسف لأن العقوبة لم تكن أشد.

وقال إنه أصيب بالذهول بشكل خاص من الشهادة التي تفيد بأن فايسلبرج أعطى زوجته شيكا بقيمة 6000 دولار لوظيفة لم تقم بها حتى تتمكن من التأهل للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي، مضيفا: "لو لم أكن قد وعدت بمنح فايسلبرج خمسة أشهر، كنت سأفرض عقوبة أكبر من ذلك بكثير".

ويتعين على فايسلبرج أيضا دفع ما يقرب من 2 مليون دولار كضرائب وغرامات، وستتم مراقبته لمدة خمس سنوات، وهو ما يتماشى مع اتفاقية الإقرار الخاصة به.

فايسلبرج، الذي جاء إلى المحكمة مرتديا زي السجن وليس بدلته المعتادة، تم تقييد يديه واقتياده بعيدا من قبل ضباط المحكمة بعد لحظات من إعلان الحكم. تم نقله إلى مجمع Rikers Island في مدينة نيويورك. سيكون مؤهلا للإفراج عنه بعد أكثر من ثلاثة أشهر بقليل.