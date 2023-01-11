التطوير الوظيفى بجامعة حلوان ينظم 154 دورة تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل

محمد صبحى

انطلقت رحلة تدريب مشروع تأهيل الطلاب لسوق العمل CAREERY في جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، منذ أكتوبر 2022 وعقدت الدورات التدريبية بكليات الجامعة داخل وخارج الحرم الجامعى.

تم عقد الدورات التدريبية بعدد 154 دورة تدريبية بإجمالي 60763 بحضور 3313 طالب و 3450 وطالبة، وعقد التدريب وسط تفاعل وورش عمل وسط اهتمام كبير من عمداء الكليات والوكلاء حيث عقدت الدورات في مجالات تنمية الذات والبحث عن وظيفة وجارى استكمال الدورات التدريبية خلال الفصل الدراسي الثاني.

ويعقد مركز التطوير الوظيفي CDC تحت إشراف الدكتورة حنان كمال مدير المركز، الدورات التدريبية والتى تستهدف ربط الطلاب بسوق العمل لتعريف الطالب بكيف يفكر في مستقبله وتعريفهم بفرص العمل وعقد ملتقيات التوظيف التي تساعد وتساهم في تشكيل وعي الطلاب وربطهم بسوق العمل، حيث تسعى الجامعة لإعداد خريج مميز، كذلك تسعى الجامعة لتطوير كفاءات الطلاب حيث يقدم المركز اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني عدد من الدورات التدريبية الجديدة و المختلفة وسيتم عقد ملتقيات توظيف لتأهيل الطلاب لسوق العمل ودورات لغة انجليزية، ودورات في ريادة الأعمال وفرص التقدم لمشاريع ريادة الأعمال إلى جانب عقد بعض ملتقيات للتوظيف المخصصة لبعض الكليات وورش عمل مؤهلة بحيث يستطيع الطالب كتابة وعمل سيرة ذاتية وكيفية التقدم بها من خلال الملتقى التوظيفي الذي يعقد في مارس من كل عام وينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، هذا ويتم عقد لقاء سفير الشباب خلال الفصل الدراسي الثاني وهو معنى بتنظيم لقاءات داخل المدارس الثانوية للتعريف بالجامعة والتخصصات المميزة لطلابها وخريجيها.

وتأتي الدورات التدريبية المقدمة من مركز التطوير الوظيفي CDC للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل، وتشمل دورة مهارة البحث عن وظيفة ويتعلم خلالها الطالب كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية البحث عن وظيفة بالطرق التقليدية والطرق الإلكترونية وكيف يعد الطالب نفسه لسوق العمل، كما يقدم المشروع للطلاب دورة مهارات إدارة الذات ويتعلم فيها الطالب كيف يكتشف نفسه ويحدد نقاط القوة والضعف في شخصيته، وكيف يحدد أهدافه ويقوم بصياغتها بشكل جيد قابل للتنفيذ حتى يحقق أهدافه وكيف يخطط لمهام حياته، وكيف ينظم ويدير وقته، وكيفية التعامل مع المحيطين به في بيئة العمل.

جدير بالذكر أن مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان يقدم دورات تدريبية اخري للطلاب منها مهارات الاتصال والتواصل الفعال، مهارات العمل الجماعي وفرق العمل، وبرنامج ابدأ مشروعك الخاص، كما يقدم المركز دورات تدريبية تخصصية في مهارات اللغة الإنجليزية المستخدمة لسوق العمل.

ويقدم الدورات التدريبية لمركز التطوير الوظيفي CDC مجموعة من المدربين المعتمدين والمعيدين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من كليات الجامعة المختلفة.