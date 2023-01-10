جامعة حلوان تنجح فى تحرير أمية 14 ألف مواطن ومواطنة خلال 9 دورات

كتب محمد صبحى

شاركت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس الجامعة ،و الدكتور وليد محمد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الامية على مستوى جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا ممثلا لجامعة حلوان في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة العامة لتعليم الكبار.

عقدت الاحتفالية برعاية وحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرئاسة الدكتور محمد يحى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار الموقرة التي أقيمت بديوان عام الهيئة بالنزهة الجديدة، بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية بعنوان (قضايا المناخ والبيئة كمدخل في تعليم الكبار في الوطن العربي) استجابة لتوصيات المؤتمر الدولي للمناخ COP27 المنعقد مؤخرا في شرم الشيخ.

وقد حضر فعاليات الاحتفالية نخبة متميزة من قيادات التعليم وأعضاء مجلس النواب والجهات الحكومية وممثلي الجامعات المصرية وعدد من الأحزاب السياسية، وممثلين للمجتمع المدني وخبراء في مجال التربية والعمل المجتمعي ومجموعة من الإعلاميين والمهتمين بقضايا الأمية والبيئة والتغيرات المناخية

وقد بدأت الاحتفالية، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والترحيب بمعالي وزير التربية والتعليم و الحضور. وبدأت فعاليات جلسة الافتتاح وباقي جلسات الاحتفالية

وقد كشف الدكتور محمد يحيى ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، دور الجامعات المصرية في مجال المشروع القومي لمحو الأمية، حيث أكد أن الجامعات المصرية تعتبر شريكا رئيسيا للهيئة العامة لتعليم الكبار، خاصة أنها تتمتع بوجود قوى بشرية كبيرة، ممثلة في أعداد الطلاب الملتحقين سنويًا، مشيرًا إلى أن أساتذة الجامعات لهم دور فعال، حيث يقومون بتدريب الطلاب على كيفية المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية.

قدم الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين الشكر إلى الدكتور محمد يحي ناصف رئيس الهيئة لدعوة جامعة حلوان قيادة وأعضاء هيئة تدريس وإداريين وعاملين وطلاب للمشاركة في فعاليات الاحتفالية، ثم أشار إلى دعم قيادات جامعة حلوان للمشروع القومي لمحو الأمية بداية من الدكتور رئيس الجامعة و النواب وعمداء الكليات، مقدمًا الشكر والتقدير للهيئة العامة لتعليم الكبار بقيادة ورئاسة الدكتور محمد يحي ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار وجميع مديري الفروع والادارات وجميع العاملين بالهيئة لتشريفنا بجامعة حلوان بالدعوة للمشاركة في فعاليات الاحتفال.

وفي سياق متصل وبالتزامن مع فعاليات الاحتفالية باليوم العربي لمحو الأمية، كشفت جامعة حلوان عن حصاد إنجازاتها في المشروع القومي لمحو الأمية خلال عام 2022 في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية

أعلنت جامعة حلوان حصاد إنجازاتها في المشروع القومي لمحو الأمية خلال عام 2022 في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية، حيث تكللت العديد من الإنجازات منه بالنجاح في منظومة المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان خلال عام 2022 بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار .

وكان من أبرز ما تم انجازه هو أن بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين نجح طلاب جامعة حلوان في تحريرهم من الأمية على مدار 9 دورات امتحانية متتالية حتى دورة اكتوبر 2022 عدد (14204) مواطن ومواطنة تم تحريرهم من الأمية وفقا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار .

كما وقعت جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار للمشاركة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية وفقا للمبادرة الرئاسية الموقرة لإعلان مصر خالية من الأمية بالجمهورية الجديدة 2030 .

ولضمان استدامة نجاح منظومة المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان شكلت جامعة حلوان خلال العام الماضي لجنة تنسيقية عليا على مستوى الجامعة لمتابعة تنفيذ فعاليات المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الكليات المشاركة ، وصدر القرار التنفيذي لتشكيل هذه اللجنة بعد موافقة مجلس الجامعة .

ولتحقيق التنسيق والتواصل الفعال على مستوى جامعة حلوان مع جميع الكليات والجهات المشاركة في المشروع ، عينت جامعة حلوان منسقا ومشرفا عاما على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى كليات الجامعة ، كما خصصت جامعة حلوان من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة مقرا دائما للمشروع القومي لمحو الأمية بالدور الثاني بمبنى إدارة الجامعة كأحد آليات متابعة تنفيذ المشروع وتحقيق عناصر التواصل الفعال مع جميع الكليات والجهات المعنية المشاركة في تنفيذ المشروع.

وشاركت جامعة حلوان بالاجتماعات المختلفة للجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعات المصرية التابعة للمجلس الاعلى للجامعات ، حيث تم عرض تجربة جامعة وانجازاتها المتميزة في المشروع القومي لمحو الأمية باجتماعات اللجنة ، كما تم تكريم الطلاب المتميزين الأعلى انجازا في المشروع بأحد اجتماعات اللجنة .

كما شاركت جامعة حلوان في احتفالية الهيئة العامة لتعليم الكبار باليوم العالمي لمحو الأمية المنعقدة بديوان عام الهيئة بمحافظة القاهرة في التاسع من سبتمبر 2022

وأعدت جامعة حلوان خطتها في تحرير المواطنين من الأمية في المناطق المحيطة بها واعتمدتها بالمجالس الحاكمة مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومجلس الجامعة، كما تم ارسال تلك الخطة للكليات المشاركة في المشروع لاتخاذ الإجراءات المؤسسية نحو تفعيل ما تضمنته الخطة.

كما نفذ قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بالتعاون مع الكليات المشاركة في المشروع العديد من البرامج والورش التدريبية لتأهيل الطلاب والطالبات على إدارة مواقف التعليم والتعلم بفصول محو الأمية التي يقومون بتسجيلها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار وفقا لبروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة .

هذا بالإضافة إلى تنظيم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان عدد كبير من الندوات التوعوية بالتعاون مع الكليات المشاركة بالمشروع القومي لمحو الأمية تضمنت عدة محاور بهدف توعية الطلاب والطالبات بالدور الوطني المتميز والمهمة القومية المشرفة لشباب الجامعات لحثهم على أهمية المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية فتنوعت عناوين تلك الندوات لتحقيق هذا الهدف ، من هذه العناوين : (محو الأمية مستقبل وطن ، جهود الكليات كمؤسسات تعليمية تخدم المجتمع في إنجاح مشروع محو الأمية)، (معا من أجل وطن بلا أمية)، ( نحو مجتمع بلا أمية)، ( معاً نستطيع القضاء على الأمية)، ( معاً من أجل مستقبل أفضل بلا أمية)، ( محو الأمية واجب وطني ومسئولية مجتمعية) ، (محو الأمية مهمة قومية وخدمة مجتمعية) ، (معا من أجل القضاء على الأمية لمستقبل افضل) ، ( فنانون ضد الأمية)

واستمرارًا للحملات المستمرة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بهدف توعية الطلاب والطالبات بالمشروع القومي لمحو الأمية ، أصدر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان مطوية توعوية بآليات الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية بعنوان (مناهضة الأمية نهضة للوطن .. لا للأمية في الجمهورية الجديدة) ، كما أصدر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة مطوية توعوية بالحوافز التشجيعية الممنوحة لطلاب وطالبات جامعة حلوان المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية ، وهي الحوافز التشجيعية التي قد صدر بشأنها قرار مجلس جامعة حلوان الموقر بالموافقة على توصية مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن حزمة من الحوافز التشجيعية الممنوحة للطلاب والطالبات المشاركين في المشروع بالكليات المختلفة تقديرا وتكريما واحتفاء بمجهوداتهم المتميزة في تحرير المواطنين من الأمية وذلك على النحو التالي :

- التكريم بحفلات التخرج التي تعقد بالكليات المشاركة في المشروع ، العام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

- تخفيض نسبة (50%) من الرسوم المقررة للتسكين بالمدينة الجامعية للطلاب المغتربين مع بداية العام الجامعي 2024/2023 وفقا للوائح والقوانين

- أولوية الاشتراك في الرحلات والأنشطة الطلابية الأعلى إقبالا من قبل الطلاب والتي تعقد على مستوى الجامعة مع تخفيض نسبة (50%) من الرسوم المقررة العام الجامعي 2023/2022 وفقا للوائح والقوانين

- الحصول على إفادة شكر وتقدير من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة العام الجامعي 2023/2022

وكللت هذه الانجازات بتكريم مجلس جامعة حلوان للطلاب الأعلى انجازا في المشروع وللقائمين علي المشروع.