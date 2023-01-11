إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الصحراوى بالمنيا

أصيب 8 أشخاص بينهم سيدات، إثر انقلاب تروسيكل على الطريق الصحراوى ببنى مزار شمال المنيا ، وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، بالطريق الصحراوى الغربى، جنوب قرية البهنسا بمركز بنى مزار.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص، تبين انقلاب التروسيكل على جانب الطريق بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم 7 سيدات جميعهم يعملون في مزرعة بالطريق الصحراوي، وهم: مصطفي عبد الحليم 20 عاما، وردة نصر 19 عاما، مديحة إبراهيم 55 عاما، بطة عبد القادر 22 عاما، حمدية حسن 35 عاما، وفاء كامل 25 عاما، فوزية علي 42 عاما، وجميعهم يقيمون بقرية منشية اليوسفي التابعة للوحدة المحلية بصندفا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجى لتلقى العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج، وتم التحفظ على التروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.