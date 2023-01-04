مصرع ربة منزل أسفل عجلات قطار أثناء عبور مزلقان بالمنيا

على الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وأفادت التحريات الأولية أن السيدة كانت تعبر مزلقان السكة الحديد ويبلغ عمرها 53 سنة، برفقة أخرى، وذلك أثناء عبور القطار من المزلقان مما أدى إلى وقوع الحادث، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار إخطار النيابه لتباشر التحقيق.

وكانت الأجهزة الامنية بالمنيا قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تتضمن وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 8351 ر ن و ملاكي، و7964 ب ص ع ، نصف نقل، بالطريق الصحراوي الغربي، شمال محور سمالوط.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بسبب التخطي الخاطئ للسيارة النصف نقل واصطدامها بالملاكي، مما أسفر عن إصابة كل من عبد الله محمد إبراهيم 22 عاما، هشام علي كامل 35 عاما، أحمد عصام محمد 40 عاما، وجميعهم يقيمون بمدينة سمالوط.

وتم نقل المصابين إلي مستشفي النموذجي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح واشتباه ارتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.