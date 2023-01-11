أطعمة يجب على مرضى فقر الدم الابتعاد عنها

كتبت رانيا عامر

فقر الدم هو حالة لا ينتج فيها جسمك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، يحدث بسبب تدمير خلايا الدم الحمراء، أو عدم قدرة جسمك على تكوين خلايا دم حمراء كافية.وهى مشكلة صحية عامة عالمية تحدث في أي مرحلة من مراحل الحياة.وفي الواقع. وفقا لما نشره موقع pharmeasy.

يمكن أن يكون فقر الدم حالة مؤقتة أو طويلة الأمد ،ويمكن أن يكون أيضًا علامة على مرض خطير ،ويجب عدم تجاهله. لكن هل تعلم أنه يمكن علاجه والوقاية منه.وذكر بعض علامات فقر الدم " ضيق في التنفس، التهاب اللسان، صداع الراس،سرعة ضربات القلب ".

الأشياء التي يجب عليك تجنبها

1. لا للجلوتين

يجب تجنب الأطعمة الغنية بالجلوتين لأنها قد تؤدي إلى تفاقم فقر الدم. قد يتلف الجلوتين جدار الأمعاء ،ويمنع امتصاص الحديد ،وحمض الفوليك المطلوب لإنتاج خلايا الدم الحمراء.

2. تجنب حمض الفيتيك

حمض الفيتيك الموجود في البقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات والأرز. يرتبط حمض الفيتيك بالحديد الموجود في الجهاز الهضمي ويمنع امتصاصه. وبالتالي ، يجب على مرضى فقر الدم تجنب الأطعمة التي تحتوي على الفيتات.

3. احذر من الأطعمة المحتوية على الكالسيوم

تناول المنتجات الغذائية المحتوية على الكالسيوم مع الأطعمة الأخرى الغنية بالحديد يمكن أن يؤثر على كمية الحديد التي يمتصها جسمك. لهذا السبب يجب تجنب منتجات الألبان مثل اللبن والجبن. لذلك ، يُنصح بتناول الأطعمة المحتوية على الكالسيوم في فترات زمنية مختلفة.

4. البوليفينول

هذه مثبطات كبيرة لامتصاص الحديد. تحتوي الأطعمة المختلفة مثل الكاكاو و القهوة والتفاح والتوابل والجوز وما إلى ذلك على مادة البوليفينول أو مركبات الفينول ،وبالتالي ، يجب على مرضى فقر الدم تجنبها.

5. تجنب استهلاك الكحول

يمكن أن يتسبب الكحول أيضًا في حدوث العديد من المشكلات الصحية الأخرى أو تفاقمها ويجب تجنبها.