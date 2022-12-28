القهوة مفيدة لصحتك.. تطيل العمر وتقلل خطر الإصابة بالسكرى وتعزز صحة القلب

كتبت أمل علام

كشفت دراسة حديثة أن شرب القهوة يوميًا يمكن أن يزيد من متوسط ​​العمر المتوقع بنسبة 6%، حيث تعتبر القهوة مشروبا ساخنا شهيرا يتم الاستمتاع به فى جميع أنحاء العالم، بينما يستمتع الكثيرون بالمشروبات كوسيلة لتعزيز اليقظة، واقترح بحث جديد أنه يمكن أن يكون له فوائد أكبر، فينصح الأكاديميون وأخصائيو التغذية بهذا المشروب كطريقة لإضافة سنوات إلى حياتك.

ووفقًا لورقة بحثية نُشرت فى مجلة Food and Chemical Toxicology هذا العام، فإن شرب 3 فناجين فقط من القهوة يوميًا يمكن أن يمنع الناس من فقدان 6% من السنوات، تم إنشاء ذلك من خلال التحليل التلوى للبحوث الحالية التى تربط العلاقة بين استهلاك القهوة والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، كما أظهر أن 4.7% من السنوات المقدرة من الحياة الصحية المفقودة يمكن منعها عن طريق شرب ما بين كوب و8 أكواب يوميًا، وكان من المتوقع أن توفر فنجان قهوة واحد فى اليوم 3.35% من سنوات الصحة.

وقالت دراسة إن تناول ثلاثة أكواب من القهوة يوميا يمكن أن يزيد من متوسط ​​العمرالمتوقع، وخلصت الدراسة إلى أن: "السياسة التى توجه المستهلكين إلى تجنب شرب القهوة قد تكون ضارة بالصحة العامة للسكان، كما دعا بحث منفصل أجراه معهد المعلومات العلمية عن القهوة، والذى نُشر هذا العام أيضًا إلى هذا الأمر.

وأكد الموقع "يعتقد غالبية اختصاصيى التغذية (62%) أن الاستهلاك المعتدل للقهوة له بعض الفوائد الصحية الواضحة، لكن الارتباطات المحتملة بين استهلاك القهوة والصحة ليست معروفة على نطاق واسع من قبل عامة الناس، لكن تظل القهوة مشروبًا شائعًا في جميع أنحاء أوروبا"، موضحا أنه قد أقر 62% من خبراء التغذية الذين شملهم الاستطلاع بوجود ارتباط إيجابي بجوانب الأداء العقلي والبدني، بما في ذلك تحسين اليقظة (86%)، وتحسين الحالة المزاجية (61 %)، والتحسن في الأداء الرياضي العام (69 %) واتفقوا على أن القهوة قد تكون مفيدة قبل ذلك. لممارسة (51%)".

وهناك أيضًا أدلة على أن استهلاك القهوة يمكن أن يساعد على وجه التحديد في معالجة مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية .

وخلصت دراسة نُشرت في Nutrition Reviews في 2018 إلى أن شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

وقالت الدراسة: "إن خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 انخفض بنسبة 6% لكل كوب في اليوم زيادة في استهلاك القهوة، كانت النتائج متشابهة بالنسبة لاستهلاك القهوة المحتوية على الكافيين واستهلاك القهوة منزوعة الكافيين، وتشير الدلائل المتوفرة إلى أن استهلاك القهوة يرتبط عكسياً بخطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

أمراض القلب والأوعية الدموية..

وجد تحليل تلوي للبحوث الحالية، نُشر في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية في عام 2018، أن شرب 3 إلى 5 فناجين من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 15%، علاوة على ذلك، بالمقارنة مع عدم تناول القهوة، يرتبط الاستهلاك المعتاد من كوب إلى 5 أكواب في اليوم بانخفاض خطر الوفاة".