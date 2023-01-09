5 أسباب شائعة لخفقان القلب.. أبرزها الانفعالات القوية

كتبت نهير عبد النبى

إذا كنت تشعر بالخفقان مع أعراض أخرى، مثل ارتفاع معدل ضربات القلب (110 نبضة في الدقيقة أو أعلى)، أو الدوخة، أو ألم في الصدر أو صعوبة في التنفس، فتحدث مع مقدم الرعاية الصحية أو توجه إلى غرفة الطوارئ خلاف ذلك، يمكن أن يكون ضربات القلب غير المنتظم في بعض الأحيان طبيعيًا.

وحسب ما ذكره موقع health فإن خفقان القلب هو تغيير قصير الأمد في إيقاع قلبك، ويضخ قلبنا دائمًا لنقل الدم عبر أجسامنا، لكننا عادة لا نشعر به لذلك، عندما تلاحظ فجأة دقات قلبك، فقد يكون الأمر مذهلاً.

الخفقان المتكرر للغاية، عندما يكون لديك إحساس بالقصف يحدث عدة مرات في اليوم، ويجب أن يتم فحصه من قبل مقدم الرعاية الصحية ولكن إذا كنت تشعر بشيء مثل الرفرفة أو الإحساس بالتخبط مرة أو مرتين في اليوم مع معدل ضربات قلب طبيعي، فقد يكون هناك شيء في حياتك يسبب ذلك.



ما الذي قد يسبب خفقان قلبك؟

غالبًا ما يكون خفقان القلب غير المهدد ناتجًا عن زيادة مستويات الأدرينالين في جسمك"، الأدرينالين هو الهرمون الذي يحول جسمك إلى وضع "القتال أو الهروب" يسرع الأدرينالين قلبك لإعداد جسمك عندما يشعر بتهديد.

بعض الأسباب الشائعة.

1. انفعالات قوية هذا الشعور بالوقوع في الحب ليس هو العاطفة الوحيدة التي يمكن أن تجعل قلبك يتسابق. (ونعم ، صحيح أن مشاعر التوتر والترقب التي يمكن أن تأتي مع الوقوع في الحب يمكن في الواقع أن تدفع قلبك إلى تخطي النبض).

يمكن أن تسبب المشاعر القوية الأخرى خفقان القلب أيضًا ، بما في ذلك:

-الغضب.

-القلق .

-يخاف.

-العصبية.

-هلع.

-إجهاد.



2. الإفراط في الكافيين

الكافيين منبه يوقظ جهازك العصبي المركزي ، مما يمنحك هزة ويضع جسمك في حالة تأهب قصوى لكن الكثير من مشروبات الطاقة، ويمكن لقلبك أن يتحول إلى تويتر.

يعتمد مقدار الكافيين اللازم لإحداث الخفقان على حساسيتك للكافيين وعوامل أخرى يجب ألا يلتزم البالغون الأصحاء بأكثر من أربعة أكواب سعة 8 أونصات من القهوة المخمرة يوميًا.



3. التدخين مثل الكافيين ، يعد النيكوتين منبهًا يمكن أن يرفع معدل ضربات القلب ويسبب الخفقان. النيكوتين سواء من السجائر أو السجائر الإلكترونية يسبب الإدمان وخطيرًا على قلبك ورئتيك وغير ذلك.

يعد الإقلاع عن التدخين أحد أفضل الطرق لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والحالات المميتة الأخرى.



4. الحمل عندما تكونين حاملاً، يزداد حجم دمك كثيرًا لدعم نمو الجنين (نتحدث بنحو 50٪). يجب أن يعمل جسمك بجهد أكبر لتحريك هذا الدم ، مما قد يؤدي إلى خفقان القلب هنا وهناك. يعد خفقان الحمل شائعًا جدًا ، خاصة في الثلث الثالث من الحمل.

إذا كنتِ حاملًا وتعانين من خفقان القلب ، فتحدثي مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ، خاصة إذا كنتِ تعانين من مرض في القلب أو حالة صحية أخرى قد تكون ذات صلة.



5. عدم انتظام ضربات القلب الآن هناك فرق بين الخفقان وعدم انتظام ضربات القلب ، ضربات قلب سريعة جدًا أو بطيئة جدًا لفترة طويلة من الوقت يمكن أن تؤدي بعض حالات عدم انتظام ضربات القلب إلى السكتة الدماغية وفشل القلب.

الخفقان هي الأعراض التي قد تشعر بها الخفقان والقصف وما إلى ذلك يخبرك معدل ضربات قلبك بمدى سرعة ضربات قلبك.

يمكن أن يكون للخفقان عدد من الأسباب التي لا تدعو إلى القلق ولكن إذا كنت تعاني من الخفقان وكان معدل ضربات قلبك مرتفعًا أو منخفضًا، فعليك طلب العناية الطبية."

إذا كنت تشعر بالخفقان، فعليك فحص معدل ضربات قلبك، إما عن طريق الشعور بنبضك أو باستخدام جهاز مثل ساعة ذكية بها جهاز لمراقبة معدل ضربات القلب عادة ما يكون معدل ضربات القلب الطبيعي أثناء الراحة بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة للبالغين.