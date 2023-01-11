عقار لـ ضغط الدم يثبت فاعلية فى علاج اضطراب ما بعد الصدمة

كتبت فاطمة ياسر

قال العلماء إن هناك أدلة جديدة على أن عقارًا لضغط الدم يبلغ من العمر 50 عامًا يمكن أن يجد غرضًا جديدًا كعلاج للتخفيف من الآثار التي غالبًا ما تغير الحياة نتيجة لاضطراب ما بعد الصدمة المنتشر بشكل متزايد.

يستخدم العلاجات التي تحتوي علي مستقبلات ألفا مركزيَّة التأثير بشكل شائع كدواء لارتفاع ضغط الدم ولعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، كما تمت دراستها بالفعل في اضطراب ما بعد الصدمة لأنه يعمل على مستقبلات الأدرينالية في الدماغ ، والتي من المحتمل أن تشتهر بدورها في "القتال أو الهروب" ، وهي حالة استجابة متزايدة تساعدنا في الحفاظ على سلامتنا.

ويعتقد أن هذه المستقبلات تنشط في اضطراب ما بعد الصدمة ولها دور في تقوية الذاكرة المؤلمة، و تمت الدراسة علي العديد من العقارات والذي ينشط أيضًا هذه المستقبلات ، في اضطراب ما بعد الصدمة، النتائج المتضاربة من التجارب السريرية تحتوي على الكلونيدين ، الذي أظهر نتائج واعدة في اضطراب ما بعد الصدمة ، مع جانفاسين ، الذي لم يفعل ذلك.

ويقول العلماء في كلية الطب في جورجيا بجامعة أوجوستا إن الوقت قد حان لإلقاء نظرة أخرى على الكلونيدين، ولديهم أدلة مخبرية على أنه في حين أن العقارين يرتبطان بالمستقبلات نفسها ، فإنهما يقومان بأشياء مختلفة ، كما يقول تشين وانغ ، دكتوراه في الطب ، وأخصائي علم الأدوية العصبية والمدير المؤسس لبرنامج اكتشاف علاجات الزهايمر في MCG.

وتشير نتائجهم المنشورة في مجلة Molecular Psychiatry إلى أن الكلونيدين يمكن أن يوفر علاجًا فوريًا لعدد كبير من الأشخاص الخارجين من الجائحة الحالية مع اضطراب ما بعد الصدمة ، وكذلك من أسباب طويلة الأمد مثل الحروب وأنواع العنف الأخرى.

وكتب العلماء أن التجارب السريرية واسعة النطاق للعلاج في اضطراب ما بعد الصدمة لها ما يبررها، و تشير دراساتهم أيضًا إلى أنه يمكن تحديد علاجات جديدة أخرى من خلال النظر في التأثير على تنشيط بروتين رئيسي يسمى cofilin بواسطة الأدوية الموجودة.

وبحثت الدراسات الجديدة في الفئران المعدلة وراثيًا وكذلك الخلايا العصبية التي تأتي من الخلايا الجذعية البشرية ، والتي لديها القدرة على صنع العديد من أنواع الخلايا .

ووجدوا أن بروتين السبينوفيلين يتفاعل مع الكوفيلين ، المعروف أنه يتحكم في النتوءات على مشابك الخلايا العصبية المسماة العمود الفقري الشجيري ، حيث يتم دمج الذكريات وتخزينها.

ويمكن أن تحتوي خلية عصبية واحدة على المئات من هذه الأشواك التي تغير شكلها بناءً على نشاط الدماغ والتي يؤثر تغييرها على قوة المشبك ، وهو نقطة الالتقاء بين عصبتين حيث يتبادلان المعلومات.