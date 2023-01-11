أخبار البورصة اليوم الأربعاء 11-1-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 11-1-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع للمؤشرات باستثناء إيجي إكس 70، مدفوعة بعمليات شراء عربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.013 مليار جنيه.



إيقاف تداول 8 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهما: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وليسيكو مصر، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، ومصر للفنادق.



البورصة تربح 5 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع للمؤشرات باستثناء إيجي إكس 70، مدفوعة بعمليات شراء عربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.013 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 897.1 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 94.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.93%، والعرب على 9.66%، واستحوذت المؤسسات على 41.20% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.79%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 30.2 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 264.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 158.1 مليون جنيه، 138 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 15528 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2735 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 19028 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 6385 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2809 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4227 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3510 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1275 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي دلتا للإنشاء والتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 319 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وراية القابضة للاستثمارات المالية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 261 ألف سهم، 650 ألف سهم، 400 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، وبي انفستمنتس القابضة، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 110 ألف سهم، 500 سهم، 1000 سهم، 92 ألف سهم، 12950 سهم، 534.6 ألف سهم، 3.8 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والدولية للمحاصيل الزراعية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 8464 سهم، 2700 سهم، 117 ألف سهم، 794 سهم، 240 ألف سهم، على التوالي.

لجنة القيد

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي على الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بقيمة 20 ألف جنيه، وذلك في ضوء عدم التزام الشركة بإرسال القوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2022 وفي ضوء الإخلال بالتزام الشركة بما ورد بأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن إعداد القوائم المالية وفي ضوء المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.