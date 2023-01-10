وكيل تعليم دميـاط يتابع امتحانات النقل فى مدارس كفر سعد

دمياط معتز الشربينى

تابع علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، امتحانات النقل للمرحلة الإبتدائية والاعدادية لإمتحانات الفصل الدراسي الأول 2022/2023 ، في عدد من مدارس إدارة كفر سعد التعليمية.

وأدى طلبة صفوف النقل بالمراحل التعليمية الإبتدائي والإعدادي والثانوي الفني امتحاناتهم، اليوم الثلاثاء، في جميع الإدارات التعليمية علي مستوى المحافظة وسط جو يسوده الهدوء والاستقرار .

وتفقد عبد الرؤوف سير العملية الإمتحانية بمدرستي تفتيش كفر سعد الإبتدائية المشتركة وكفر سعد الإعدادية بنات، وتابع اعمال كنترول للجان الامتحانية بالاضافة الي غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية.

وأكد وكيل الوزارة ان الإمتحانات تسير بشكل طبيعي ولم تتلق الغرفة أية شكاوى بشأن صعوبة الإمتحانات أو حدوث أية تجاوزات.

وأدى امتحانات اليوم 38007 طلاب بالصف الأول الإعدادي في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية و 33681 طالب وطالبة بالصف الثاني الإعدادي في مادتي الجبر والاحصاء والتربية الفنية، كما أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحانات وعددهم 35285 طالب وطالبة في مادتي العلوم والمهارات المهنية وطلاب الصف السادس الابتدائي وعددهم 34872 في مادتي التربية الدينية واللغة العربية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والاستاذة الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية الإمتحانية لصفوف النقل.

وكان علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، قد اعلن، النتيجة النهائية لمسابقة أوائل الطلبة علي مستوى المحافظة، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وموجهي عموم المواد.

حيث فاز بالمركز الأول على مستوى المحافظة، مدرسة دميـاط الثانوية العسكرية بإدارة دمياط التعليمية وفاز بالمركز الثاني مدرسة الإمام ناصف الثانوية بنات بإدارة الزرقا التعليمية في المسابقة المقامة بالتعاون بين الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بالوزارة واتحاد طلاب الجمهورية.

وهنأ وكيل الوزارة طلاب مدرسة دميـاط الثانوية العسكرية الفائزين ومشرفيهم وأهداهم كأس المركز الأول.

كما هنأ وكيل الوزارة طلاب مدرسة الإمام ناصف الثانوية بنات ومشرفيهم وأهداهم كأس المركز الثاني، مؤكدا أن الجميع فائز في تلك المسابقة.

وأعرب عبد الرؤوف عن شكره وامتنانه للسادة موجهين عموم المواد لوضع أسئلة المسابقة وإدارة التعليم الثانوي بالمديرية والتوجيه العام للتربية الإجتماعية ومشرفين الفرق المتسابقة لجهودهم ومشاركتهم في مسابقة أوائل الطلبة.