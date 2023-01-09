"تعليم دمياط" تعلن نتائج مسابقة أوائل الطلبة على مستوى المحافظة 

أعلن الدكتور علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية و التعليم بدمياط ، اليوم الإثنين، النتيجة النهائية لمسابقة أوائل الطلبة علي مستوى المحافظة، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وموجهي عموم المواد.

وحقق المركز الأول على مستوى المحافظة، مدرسة دميـاط الثانوية العسكرية بإدارة دمياط التعليمية، بينما جاء بالمركز الثاني مدرسة الإمام ناصف الثانوية بنات بإدارة الزرقا التعليمية في المسابقة المقامة بالتعاون بين الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بالوزارة واتحاد طلاب الجمهورية.

ومن جانبه قدم وكيل تعليم دمياط التهنئة لطلاب مدرسة دميـاط الثانوية العسكرية الفائزين ومشرفيهم وأهداهم كأس المركز الأول، كذلك لطلاب مدرسة الإمام ناصف الثانوية بنات ومشرفيهم وأهداهم كأس المركز الثانى.

واضاف وكيل تعليم دمياط، أن تلك المسابقات تسهم في خلق أجواء تنافسية بين الطلاب، الأمر إلي يضمن تطوير مستوى الطلاب التعليمي من خلال تنفي تلك البرامج، مؤكدا أن المديرية تسعي دائما إلي تقديم ما هو افضل في الإطار الذي يضمن تطوير الأداء داخل الفصول وكذلك تطوير العملية التعليمية بشكل عام، لاسيما مستوى الطلاب.

وأعرب "عبد الرؤوف" عن شكره للموجهين عموم المواد لوضع أسئلة المسابقة وإدارة التعليم الثانوي بالمديرية والتوجيه العام للتربية الإجتماعية ومشرفين الفرق المتسابقة لجهودهم ومشاركتهم في مسابقة أوائل الطلبة.

وفي سياق متصل قام وكيل تعليم دمياط بجولة تفقدية اليوم لمتابعة امتحانات النقل والتي تنطلق في الفترة من 9 - 16 يناير الجاري، واستهدفت الجولة تفقد اللجان الانتخابية داخل عددا من المدارس، فضلا عن متابعة التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا ومتحوراته.

كما تفقد الدكتور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم، غرف الكنترول الخاص بامتحانات النقل، مشددا ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات التي أقرتها الوزارة بشأن الرصد والاعلان عن الدرجات.