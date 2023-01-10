مع برودة الطقس وانخفاض الحرارة.. أطعمة لتقوية المناعة وحمايتك من نزلات البرد

كتبت فاطمة ياسر

عند التعرض لانخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، يزداد فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة، ولذا يجب الحفاظ على هذا الأمر عن طريق تقوية المناعة بشتى الطرق، للحد من التعرض والإصابة بالعدوية الفيروسية.

ووفقًا لما قدمه التقرير المنشور عبر موقع "healthline" سنتعرف علي أبرز واهم الأطعمة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، وتحد من التعرض للإصابة بنزلات البرد المختلفة، ومنها:

الثوم

عتبر مضاد حيوي طبيعي، لأنه يعمل علي تقوية المناعة، ويحد من الإصابة بنزلات البرد المختلفة، ولذا عليك تناوله مع السلطة الخضراء، أو خلال وضعة علي الأطعمة المختلفة، والهدف الحصول علي فوائده العديدة. الزنجبيل يحتوي على خصائص مؤكسدة ومضادة للالتهابات ولذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، و يساعد في إزالة التهاب الحلق و يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. السبانخ غنية بمصدر كبير للمغنيسيوم المهم لعملية التمثيل الغذائي والحفاظ على وظيفة العضلات والأعصاب، كما أنها مهمة أيضًا لصحة القلب وغني بالبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة وفيتامين سي.

الفواكه الحمضية البرتقال والليمون والكيوي غنية بفيتامين سي الضروري لتقوية جهاز المناعة، ويساعد فيتامين سي في تطوير خلايا الدم البيضاء لمقاومة العدوى الفيروسية عندما تجد مكان في أجسامنا. الزبادي ومنتجات الألبان تحسين المناعة فإنه يعزز عملية التمثيل الغذائي، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن. تحسين المناعة فإنه يعزز عملية التمثيل الغذائي، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن.